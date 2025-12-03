精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子

即時中心／高睿鴻報導

近期東亞地區頻傳衝突，除了中國持續以武力恫嚇台灣、更為兩岸關係與日本再起爭端；另，美國總統川普（Donald Trump）領導的政府，也積極介入亞太事務，近期更先後於線上或線下，會見中國、日本、南韓等國領導人。對此，我國外交部今（3）說明，部長林佳龍接受國際財經媒體《彭博電視》（Bloomberg TV）專訪，為近期中日關係爭端、川普政府執政下的台美關係、區域安全情勢等國際關注議題，說明我國立場與政策方向。

林佳龍首先表示，日本首相高市早苗月前提及「中國若侵台，日本可能介入」，所引發的中日爭端，本質上涉及「台灣有事即日本有事，也是美日安全問題」。對此，他指出，台日之間具備良好溝通管道，正共同努力控管情勢，避免局勢升高。

另，針對外界認為，台灣反應相對低調，林佳龍解釋道，台灣採取「柔性方式」支持日本，如鼓勵民眾赴日旅遊、選購日本商品，盼藉此協助降溫。他坦言，「因為一旦中國民族情緒被激化，情況可能走向失控」，因此同時強調，升高緊張對任何一方都無益，「即便對北京而言，衝突升級也不符合其利益」。

林佳龍進一步研判，此一中日緊張情勢，「可能需約1年才能逐步穩定」。他也說明，高市首相的相關言論，有其國會質詢背景，並非突然的政策轉變；而北京則是為了「給習近平留面子」，可能採取某些象徵性動作、展現對外掌控力，但相信最終仍將尋求穩定。

另一方面，面對日本將「台灣安全」與「日本安全」連結，林佳龍直言說，台日均必須在防衛能、與外交協調上，共同承擔責任。他接著表示，印太地區缺乏類似北約的集體防衛機制，台灣將與美、日等民主夥伴強化雙邊合作，並將這些雙邊安排「串聯成網格狀（lattice-like）戰略架構」，共同維護區域安全，防止威權擴張。

針對外界關注，美中領袖通話未提及台灣，林佳龍則回應，台灣對川普政府在印太地區、以及第一島鏈的安全承諾「毫無疑慮」。他接著說，「這只是不同型態的戰略安排」，美方要求盟友分擔更多國防預算，並展現更強烈的自我防衛意志。林佳龍指出，我國總統賴清德已藉著提高國防支出、延長義務役役期、強化不對稱作戰能力、提升全社會防衛韌性等措施，展現捍衛台灣民主的決心。

此外，就南非要求台灣代表處遷址一事表示，林佳龍表示，我方已經提議，於明年一月與南非官員舉行會議，以解決此一爭議。至於賴總統未來出訪拉丁美洲友邦並過境美國的計畫，他也回應說，台灣有信心在不久的將來，能以過境美國方式赴拉美國家訪問。

林佳龍另提到，台灣與歐洲在安全、供應鏈、以及共同面對威權挑戰，並守護民主等領域具廣泛合作空間。例如今年11月，副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，赴歐洲議會發表演說，即為台歐深化交流的重要成果。

外交部最後說明，《彭博社》（Bloomberg）為全球最具影響力的國際財經媒體之一，總部位於紐約，廣受政府決策圈、金融產業及跨國企業高度重視。其以即時、深入的財經新聞、數據分析與政策評論著稱，對國際市場與產業發展具有重要影響力。

