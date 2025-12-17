精靈感沒了！張韶涵換造型遭虧「坐月子阿姨」 網：裁員裁到大動脈

張韶涵演唱會的同套衣服，左圖為先前髮型師打造，右圖為新任設計，引起討論。翻攝微博



實力派歌手張韶涵近期舉辦「覓光」巡迴演唱會，過去被粉絲大讚精靈感十足的造型，因為髮型師換了人，從汕頭場開始展現不同的設計，卻被粉絲嫌棄，直呼變成「坐月子阿姨」，猛虧「張韶涵裁員裁到大動脈」，希望她找回原團隊。

張韶涵這次在汕頭開唱的瀏海造型，遭到批評。翻攝張韶涵微博

張韶涵和髮型師Parco合作10年，擅長打造輕盈靈動的「精靈美學」，會以精緻編髮、高顱頂捲髮、空靈頭飾，突顯張韶涵的骨相優勢，拉長她嬌小身型，頗受好評。

不過，兩人自12月起分道揚鑣，張韶涵改與劉雪亮合作，新造型也在汕頭場演唱會亮相，但緊貼頭皮的短髮、大波浪捲髮、大體積的金屬頭飾，引起許多粉絲討論。

張韶涵演唱會的同套衣服，左圖為先前髮型師打造，右圖為新任設計，引起討論。翻攝微博

不少人直呼差距太大，開酸以前是靈動仙女，現在是精靈感全沒了，變得顯老又違和，直言「精靈變大媽」；但也有些人力挺新造型，覺得很有突破性。

張韶涵自己在宣傳新歌時，似乎也意有所指的說，「未來一起用新歌和全新舞台創造新回憶好嗎？我知道安全牌當然比較容易，持續改變或許很有多風險，但墨守成規不是百變的我啦~希望我們把心打開，才可以在人生旅程中體驗不同的精彩，不枉此行。」

其實Parco當初和張韶涵合作時，也曾被網友嫌棄過，至於兩人為何不再合作，有傳言是Parco被網暴而離開，但也有一說法是Parco團隊為了創新而求去。無論真相為何，對比張韶涵要求新求變的想法，兩人近期內應該不會再合作。

