精靈變大媽！張韶涵「團隊換血」造型慘翻車 網：裁員裁到大動脈

女星張韶涵近年將事業重心轉往中國發展，近來也在汕頭舉辦巡迴演唱會，然而，她在演唱會上浮誇搶眼的造型卻慘翻車，引起網友負面評價，「張韶涵裁員裁到大動脈」一詞還因此登上微博熱搜，而這場造型風波也讓網友恍然大悟，表示外界總是低估造型師的隱形價值。

張韶涵演唱會頭髮貼頭皮的造型被吐槽老氣。（圖／翻攝自張韶涵微博）

張韶涵過去與前造型師Parco合作時，每次亮相的造型都令人印象深刻，如同精靈般的空靈氣質更是美到讓人無話可說，然而，張韶涵卻在今年巡演期間撤換了長期合作的造型師Parco，新團隊的風格與過往「精靈風」形成強烈反差，除了被外界狠批顯老、廉價，甚至有人毒舌狠酸「精靈變大媽」。

張韶涵演唱會造型多變。（圖／翻攝自微博）

事實上，造型師Parco非常清楚張韶涵的劣勢，也善於利用蓬鬆瀏海及層次捲髮放大張韶涵的空靈氣質。網友指出，這次的造型風波也反映出造型師的價值，而這種隱形貢獻往往不容易被外界察覺，但一旦核心成員被替換，差異便會立刻顯現。

