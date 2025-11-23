粿哥揚言告酸民！律師開酸：建議找好一點律師
男星范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，引發熱烈討論，粿粿同母異父的富豪哥哥站出來公開力挺粿粿，揚言提告酸民，律師發文開酸，建議哥哥有錢的話找好一點的律師。
知名律師「巴毛律師」昨（22日）在社群平台發文，建議粿哥有錢的話，應該找一個好一點的律師諮詢，這些網路酸民能不能找到是一回事，況且粿粿身為公眾人物，酸民留言是否構成誹謗仍有法律爭議。
巴毛律師表示，「113年憲判字3號」公布後公然侮辱的起訴率本就偏低，貿然提告若失敗，反而可能被酸民解讀為「法院認證」，造成二度傷害，難不成到時候還要再告一輪？
有網友在貼文下方詢問「律師妳的話有把握打贏嗎？」，巴毛律師則回應，她會建議當事人不要提告，近日這件事逐漸淡出公眾視野，如今粿哥再度發聲，她不禁替粿粿感嘆「謝謝她哥哥重新炒起來，真的是栓Q（謝謝）」。
