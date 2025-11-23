粿哥護妹心切喊告酸民！律師無奈「亂槍打鳥」：對你妹名譽加分還縱火？
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，事件曝光後掀起各界譁然。除了三人關係引發熱議外，粿粿的哥哥身分也遭起底，根據《鏡週刊》報導，他與粿粿是同母異父的兄妹，近日剛繼承了一個基金會，護妹心切的他也公開力挺、揚言可以代替粿粿對酸民們提告。對此，「巴毛律師」陳宇安直言：「亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」
巴毛律師昨（22）日透過臉書粉專「巴毛律師混酥團」發表看法，她建議粿哥若是真的要提告酸民，財力允許的情況下要找好一點的律師諮詢，「問看看所謂酸民找不找得到人，以你妹公眾人物的身分，酸民說的話告不告得成誹謗」。
巴毛律師提到，自從「113年憲判字3號」公布後，公然侮辱的起訴率明顯降低許多，「還有這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」
最後，巴毛律師提醒，提告當然是權利，但該有的風險評估也要注意，「不要到時候告不成，讓酸民反而解讀成法院認證，到時候難道還要再告一輪？」
