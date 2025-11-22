「粿哥」看不下去提告酸民！律師提醒：有錢記得找好一點的律師
娛樂中心／洪正達報導
藝人「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊深陷婚外情風波中，沒想到在引起熱議後卻意外扯出粿粿有個同父異母的富豪哥哥，由於「粿哥」對於酸民言論相當不滿、看不下去，打算利用其繼承基金會，財力雄厚的實力力挺粿粿，甚至不惜斥重資協助粿粿提告酸民，不過巴毛律師22日指出，建議粿哥財力雄厚的話可以找一個好一點的律師諮詢。
巴毛律師表示，找出這些網路上的酸民與否是一回事，另粿粿既然身為公眾人物，因此酸民說的話能否告得成還有討論的空間，此外，巴毛律師也舉例，「113年憲判字3號做出來以後，公然侮辱起訴率有多低？還有這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火」。
此外，巴毛律師也提醒，要不要提告是權利，但還是要評估一下風險，否則最後告不成又被酸民開酸「法院認證」，難道屆時要再告一輪嗎？
