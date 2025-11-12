粿王不倫受害者是她！席惟倫「曾熱戀閨密舊愛」惹議 1舉動證實撕破臉

娛樂中心／綜合報導

粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方，還將對方介紹給他的工作機會再提供給粿粿。回顧席惟倫情史，曾與網紅團體「Gino脖子」脖子、張立昂、李唯楓傳緋聞，最著名的一段則是閨密陳敬宣舊愛周予天。

王子與席惟倫曾爆出緋聞。（圖／翻攝自王子、席惟倫IG）

席惟倫與周予天同為實境節目《全明星運動會》第2季紅隊成員，2021年被週刊直擊深夜在公園約會，戀情因此曝光，男方經紀人則於隔年底證實兩人分手。而這段感情最大爭議點，莫過於周予天正是席惟倫閨密陳敬宣的前男友，當時傳出姐妹倆因此鬧翻、互相取消追蹤，雙方經紀人則表示不介入藝人交友關係。

席惟倫曾與周予天交往。（圖／翻攝自席惟倫IG）

席惟倫與周予天分手半年後，就被拍到與王子相約打高爾夫，一直到今年2月，兩人還被目擊與邱宇辰（毛弟）及另一名女性友人同遊日本，疑似「Double date」。豈料如今粿粿與王子爆出婚外情，席惟倫儼然成為受害者之一，還按讚力挺同樣慘遭背叛的范姜彥豐，對此經紀公司表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

陳敬宣疑似與席惟倫鬧翻。（圖／翻攝自陳敬宣IG）

