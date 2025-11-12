粿王不倫戀受害者是她！席惟倫昔與閨蜜舊愛傳緋聞 兩人取消關注疑鬧翻

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

粿粿近期爆出婚內出軌王子（邱勝翊）引發軒然大波，沒想到今（12）日有爆料指出，王子在搭上粿粿之前，正與女星席惟倫交往，直到美國行回來後才與對方分手，讓席惟倫成為這段關係中的隱形受害者。如今席惟倫過往的情史也被翻出。

席惟倫疑成為粿粿、王子不倫戀中的隱形受害者。（圖／翻攝自王子、席惟倫IG）

席惟倫自出道以來緋聞不斷，不僅曾被拍到與網紅團體「Gino脖子」的成員脖子、張立昂、李唯楓約會，而她也曾與周興哲的哥哥周予天爆出戀情，在當時引發不少討論。據悉，席惟倫與周予天一起參加《全明星運動會》朝夕相處，加上兩人被週刊目擊疑似在公園約會，進而傳出緋聞，只是周予天為席惟倫好友陳敬宣的前任男友，此事疑似讓兩人的姐妹情產生裂痕，甚至互相取消關注，疑似鬧翻，而當時經紀人回應表示，不介入藝人私生活。

席惟倫曾與周予天傳出緋聞。（圖／翻攝自席惟倫IG）

據悉，席惟倫與周予天的戀情僅維持1年就宣告結束，而自2023年開始，她就被網友發現與王子在社群上的互動不單純，兩人也經常被拍到上演「溫馨接送情」，甚至近期有網友爆料，自己今年2月曾巧遇與王子、席惟倫、邱宇辰（毛弟）及另一名女性友人同遊日本，疑似「Double date」。至於工作方面，據傳王子的華歌爾代言活動，也是透過席惟倫介紹。

然而，沒想到王子沒多久後就被范姜彥豐指控，介入自己與粿粿的婚姻，讓席惟倫儼然成為受害者之一，而她也被發現按讚力挺范姜彥豐。對此，經紀公司回應，「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」





