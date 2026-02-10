粿王不倫戀番外篇？簡廷芮老公消失全家福照片中 最後一次「曬合照時間點」超敏感

簡廷芮與老公合照。翻攝簡廷芮 Dewi Chien臉書

藝人簡廷芮（Dewi）近年轉型為幸福人妻、人母形象，常在社群平台分享家庭點滴，然而自從捲入「粿王」不倫風暴後，這段外界稱羨的婚姻似乎起了波瀾。據悉，簡廷芮與老公賴冠如的感情現況疑似陷入低潮，不僅在家族聚會中互動冷淡，賴冠如更被發現早已消失在簡家的家族合照中，神隱時間點與風波引爆期不謀而合。

簡廷芮與王品澔曾有不雅傳聞。翻攝Instargam @dewichien

家族合照獨缺女婿

簡廷芮在風波爆發初期，老公賴冠如曾大動作力挺，更發表聲明直言：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」然而這份支持背後似乎暗藏裂痕。根據鏡週刊報導，簡廷芮父親的臉書動態顯示，賴冠如最後一次出現在全家福合照的時間點，正好落在去年8月，也就是「粿王事件」在私下流傳、尚未全面引爆的敏感時刻。自此之後，賴冠如便從簡父的社群動態中「消聲匿跡」，引發外界對於兩人婚姻現況的諸多揣測。

檯面力挺疑有隱情

事實上，兩人的關係降溫早有跡象。去年10月，媒體曾在台中直擊簡家聚會，當時賴冠如雖人在現場，卻與簡廷芮幾乎分開行動，夫妻間缺乏親密互動。據消息人士透露，賴冠如本身是製造業小開，背負家業經營壓力，加上夫妻倆當時接下不少結婚週年的業配合約，在商業考量與家族顏面的壓力下，才選擇在檯面上維持和平假象。隨著新聞熱度平息，賴冠如卻逐漸淡出簡家的生活圈，連以往愛曬女婿的簡爸爸，近期照片中也僅剩下三妹尼尼的老公，女婿的「C位」疑似已悄然交棒。

婚姻冷凍親友噤聲

回顧這場風波的開端，源於范江彥豐揭露家醜後，無預警取消追蹤簡廷芮與王品澔，簡廷芮更被指與男方有不尋常往來。儘管簡廷芮隨後隱身公眾視角，試圖回歸家庭、專心照顧小孩，但目前傳出兩人的婚姻已陷入「冷凍期」。面對這段岌岌可危的關係，身邊親友紛紛表示「不敢問」，深怕觸及敏感話題。這場「粿王不倫戀」的番外篇，隨著賴冠如在家族合照中的消失，似乎正往更冰冷的局勢發展。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

快訊／大S遺產引發S媽、具俊曄上演搶奪戰？ 小S憤怒發聲：造謠者心思骯髒

快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」

韓森32歲外遇妻遭起底！「DJ人妻辣媽」陳思安曾奪廣播金鐘獎

不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法