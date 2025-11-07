「粿王不倫」混朋友群約會！周曉涵細思極恐 揭心機閨密手段

周曉涵7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會。（林奕如攝）

周曉涵在6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，並且男方進出香閨爆戀情，她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會，受訪時表示：「是朋友啊，就是認識中。」而導演目前人在大陸工作，她透露這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴蠻重要，這需要感受看看。

最近「粿王之亂」延燒，周曉涵也很有感，她透露，高中時候曾經有閨密介紹男生給她認識，該男生是她男友的朋友，常常4人一起出遊Double date，「我跟那位男生差點要在一起」，有一天該男突然消失，讓她十分錯愕，閨密還暖心安慰，過了5年後，該男突然聯繫周曉涵，坦承那時其實他和閨密在一起，周曉涵其實是工具人被利用，以此來掩飾閨密偷吃，周曉涵直呼：「現在想想真的是細思極恐。」

2018年起「讓愛閃耀」以公益創作的方式，邀請名人與藝術家以創作傳遞愛心，將藝術化為真實的助力。所有競標義賣所得不扣除任何成本，全數捐贈予中小社福單位，讓藝術不只美化生活，更能溫暖生命。

周曉涵和《罪後真相》導演陳奕甫爆出戀情。（林奕如攝）

萬海慈善執行長莊斐斐表示：「特別感謝潮流藝術家Bounce無償授權公仔，以及85位名人與藝術家無償的熱情響應。每件作品都蘊含著創作者的溫度與祝福，也象徵著對弱勢族群的關懷。期望透過線上競標的形式，讓更多人以行動參與，把愛傳遞出去。」

藝術家Bounce也分享道：「這次能將公仔授權給萬海慈善作為公益創作，真的很開心，看到大家全心投入，創作出一隻隻充滿想像與能量的棒小兔，我深受感動。每一件作品都散發著希望，也啟發了我許多新的靈感。」

