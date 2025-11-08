「粿王不倫」靠朋友掩護！周曉涵突喊「細思極恐」揭心機手段

娛樂中心／周希雯報導

男星范姜彥豐上個月親自拍片，揭開與愛妻粿粿（江瑋琳）3年婚變真相，指控女方出軌男星（邱勝翊），2人不僅打著朋友名義偷情，身邊共同友人知情卻選擇幫忙隱瞞，令他相當痛心。事後，粿粿、王子都坦承有踰矩行為，鬧得滿城風雨；沒想到女星周曉涵日前突意有所指寫下，「完全懂那種細思極恐…」昨（7）更震撼曝光背後原因，竟然與范姜彥豐同樣的經歷。

據悉，范姜彥豐日前無預警點名粿粿、王子，揭開婚變內幕，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他痛心表示，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然」。該爆料一出，經常與粿粿、王子一起4人行的簡廷芮、王品澔也成了網友砲轟對象。

粿粿（左二）和王子（右一）被點名靠朋友掩護偷吃。（圖／翻攝「meigo.c」IG）

對此，周曉涵刷了幾天的聞後，也在Threads有感而發寫下，「我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情」。她昨日（7）出席活動也坦承，對「粿王」事件很有感，因為她也有同樣經歷。高中時曾有1位非常要好的閨密，介紹自己男友的好友給她認識，後來4人更經常Double date，閨密會陪伴她買那名男生禮物，還說「這個他會喜歡」。不過就在周曉涵要和男生交往時，對方卻突然消失，當時閨密還不斷道歉並安慰，「對不起，介紹了一個渣男給你認識」。





沒想到時隔5年，那名男生突然聯繫周曉涵，並揭開整件事的真相，「他說有件事情想跟我說很久了，覺得很對不起我，他跟我的閨密那時候是在一起的，為了可以順理成章看到這男生，閨密才故意把這個男生介紹給我。」周曉涵這才意識到，自己被當工具人來幫忙閨密偷吃，「所以我就覺得很可怕，隱藏在朋友裡面真的很崩潰」。由於周曉涵和王子曾短暫合作拍戲，她的發文一度令網友驚呼「哇開噴也太猛」，但她強調只是看到新聞後有感而發PO文，當年拍戲後和王子未有再聯絡，彼此不太熟。





粿粿「靠朋友掩護」偷吃王子！周曉涵PO文「被背叛」揭心機手段：細思極恐

周曉涵與范姜彥豐同樣的經歷。（圖／翻攝「ilove7388」IG）





