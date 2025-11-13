粿王事件最慘！王子偷吃粿粿「極樂美國行」女星遭提分手 經紀公司回應

記者趙浩雲／台北報導

王子和席惟倫戀情傳了兩年多，為躲避媒體跟拍，王子還曾疑似上演「丟包」席惟倫戲碼。（圖／翻攝自王子IG）

藝人粿粿遭到老公范姜彥豐爆出不倫王子，雙方對簿公堂，從最親密的愛人變成法庭上見面的人，而王子在與粿粿不倫之前曾被拍到與席惟倫交往，但雙方沒有認愛，不過兩人的戀情就在與粿粿曖昧之後就漸漸消聲匿跡，今（12）日週刊爆出席惟倫是這次事件中的隱形受害者，對此經紀公司也做出回應。

王子與席惟倫之前被多次拍到接送席惟倫，緋聞傳了至少兩年。去年七月王子出席記者會就表示兩人是球友，沒有正式承認戀情。根據《鏡週刊》報導，2月有遊客目擊王子、席惟倫、毛弟及另一名女性友人，「Double Date」同遊日本滑雪，四人互動就像是兩對情侶一般來親密，但是到了3月底王子與粿粿的美國行之後，王子就與席惟倫分手。

席惟倫。（圖／好事娛樂提供）

此外王子還在美國行回台之後出席內衣品牌活動，還以品牌大使身份指定粿粿擔任主持人，可是席惟倫一直都是該品牌的內衣大使，工作還是她介紹給王子的，這次爆發粿王不倫，席惟倫儼然成為事件的受害者之一。

對此，《三立新聞網》記者詢問席惟倫的經紀公司，經紀人回應：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心」。

