粿王事件最慘！王子偷吃粿粿「極樂美國行」女星遭提分手 經紀公司回應
記者趙浩雲／台北報導
藝人粿粿遭到老公范姜彥豐爆出不倫王子，雙方對簿公堂，從最親密的愛人變成法庭上見面的人，而王子在與粿粿不倫之前曾被拍到與席惟倫交往，但雙方沒有認愛，不過兩人的戀情就在與粿粿曖昧之後就漸漸消聲匿跡，今（12）日週刊爆出席惟倫是這次事件中的隱形受害者，對此經紀公司也做出回應。
王子與席惟倫之前被多次拍到接送席惟倫，緋聞傳了至少兩年。去年七月王子出席記者會就表示兩人是球友，沒有正式承認戀情。根據《鏡週刊》報導，2月有遊客目擊王子、席惟倫、毛弟及另一名女性友人，「Double Date」同遊日本滑雪，四人互動就像是兩對情侶一般來親密，但是到了3月底王子與粿粿的美國行之後，王子就與席惟倫分手。
此外王子還在美國行回台之後出席內衣品牌活動，還以品牌大使身份指定粿粿擔任主持人，可是席惟倫一直都是該品牌的內衣大使，工作還是她介紹給王子的，這次爆發粿王不倫，席惟倫儼然成為事件的受害者之一。
對此，《三立新聞網》記者詢問席惟倫的經紀公司，經紀人回應：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心」。
更多三立新聞網報導
簡廷芮爆曖昧王品澔！老公在IG「僅出現3次」鄉民看哭：王子次數比他多
吳亦凡爆絕食身亡！獄友出面證實 他爆與于朦朧有關：知道內娛太多黑幕
劉真病逝5年！最後貼文遭挖「緊牽4歲幼女曬天倫」 留下對女兒最後告白
她從小愛江國賓到大「想找同姓男人嫁」本尊出現婚禮獻唱！新娘嗨翻了
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
昔遭王子丟包！席惟倫才同遊日本 「粿王事件」隱藏苦主回應了
【緯來新聞網】范姜彥豐指控老婆粿粿偷吃邱勝翊（王子）不倫，苦主扯出和王子傳出緋聞的女星席惟倫，翻出時緯來新聞網 ・ 18 小時前
粿王不倫戀受害者是她！席惟倫昔與閨蜜舊愛傳緋聞 兩人取消關注疑鬧翻
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導粿粿近期爆出婚內出軌王子（邱勝翊）引發軒然大波，沒想到今（12）日有爆料指出，王子在搭上粿粿之前，正與女星席惟倫交往...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
王子爆狠甩席惟倫轉談不倫戀 粿粿護愛出800萬代償回應了！
【緯來新聞網】前啦啦隊成員粿粿與藝人王子（本名邱勝翊）捲入婚外情風波，事件被丈夫范姜彥豐揭露後在網路緯來新聞網 ・ 1 天前
王子被爆「為劈腿粿粿分手席惟倫」！前任慘淪隱形受害者 經紀人回應了
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，更透露她與王子、簡廷芮、王品澔等人赴美旅遊後，整個人性情大變。今再爆出，當時王子其實正與曾參與《全明星運動會》錄製的女星席惟倫交往中，回國後秒分手，讓席惟倫成為這段不倫戀中成了「隱形受害者」。對此，席惟倫經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照自由時報 ・ 1 天前
王子不倫粿粿重創演藝事業 舊愛鄧麗欣首發聲
王子不倫粿粿重創演藝事業 舊愛鄧麗欣首發聲EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
獨家／粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他
范姜上月29日透過影片公開指控老婆（粿粿）婚內出軌邱勝翊（王子），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後像變了個人，最後甚至不回家，據悉從那段時間至今，一直都是和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安在接應她，甚至提供自己的住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
范姜彥豐再開砲！還有婚內出軌藝人未爆彈 網一面倒全猜是他們
范姜彥豐與網紅粿粿婚變風波持續延燒，日前他在Instagram限動便利貼上寫下「說謊姊妹組」五個字，立刻引起外界熱議與無限猜想。由於近期圍繞粿粿與王子（邱勝翊）的婚外情風波仍未平息，不少網友認為范姜這句話似乎暗有所指，懷疑與「粿粿」及其閨密圈有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西
范姜彥豐自揭婚變醜聞，坦言成了「綠帽小丑」，妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），後續爆出美國行另一對簡廷芮與王品澔互動曖昧，范姜彥豐更悄悄退追2人，引發聯想，眼尖網友更揪出日前他們IG情人節對唱影片，范姜彥豐留言更讓人想像空間十足。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境
王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿3年婚姻，本月4日二度發聲強調將與女方共同面對，經紀公司喜鵲娛樂則宣布停止其演藝工作，未來能否重返螢光幕仍是未知數。外型亮眼的王子，出道近20年曾與楊丞琳、郭雪芙、席惟倫等女神級藝人傳緋聞，風波前唯一認愛的卻只有港星鄧麗欣。今（12）日鄧麗欣出席活動，談及「粿王不倫戀」也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
協商破局內幕曝光！粿粿心疼王子「提1要求」惹怒范姜彥豐
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）的婚內情風暴持續延燒，在老公范姜彥豐拍片控訴後，粿粿以17分鐘長片回應、王子也二度發聲明公開認錯。近日傳出，導致三方協商最終破局的關鍵，竟是粿粿想替王子承擔高達800萬元的賠償金，這一舉動讓范姜彥豐無法接受，最終引發雙方矛盾，也讓這段不倫事件正式進入法律程序。民視 ・ 1 天前
影／吳宗憲爆「粿王賠償金額」！認識三人未傳訊粿粿，勸她做1事不要掙扎
吳宗憲爆「粿王賠償金額」！勸粿粿做1事不要再掙扎造咖 ・ 53 分鐘前
簡廷芮爆偷吃王品澔！小開老公在IG上「只出現3次」 網嘆：滑下去滿滿的王子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日突然爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而風波延燒至今，同一群好友中的...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
粿王不倫受害者是她！席惟倫「曾熱戀閨密舊愛」惹議 1舉動證實撕破臉
粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方，還將對方介紹給他的工作機會再提供給粿粿。回顧席惟倫情史，曾與網紅團體「Gino脖子」脖子、張立昂、李唯楓傳緋聞，最著名的一段則是閨密陳敬宣舊愛周予天。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
小綿羊女友撞上「魔王級前任」 胡宇威深陷三角修羅場
胡宇威、李玲葦、姚以緹三人在公視＋影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》陷入「三角修羅場」，上演當代戀愛最危險關卡，當「現任小綿羊女友」撞上「魔王級前女友」，將一口氣揭露三個角色從第一季開始至今的成長。《好好吃飯2》中，姚以緹一早起床，穿著胡宇威的襯衫在廚房做早餐，還不斷暗示兩人過去共同記憶，狂踩李玲自由時報 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司
44歲歌手安歆澐曾在《超級星光大道》節目出道，還入圍金鐘與金曲獎，2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚後，育有一對寶貝兒女，近日卻爆出老公家暴，還偷吃閨密人妻友，兩人正在打離婚官司。安歆澐遭家暴照片首度曝光，她被以頭髮勒住脖子，整張臉布滿紅點，眼白更是全紅，狼狽模樣令人心疼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
全球「最會吃泡麵」國家排行出爐！「１國」人均81包奪冠，台灣僅第８名
根據世界泡麵協會（WINA）最新統計，亞洲多國皆擠進榜單中，泡麵銷量高於歐洲，且「１國」更以人均81包泡麵位居全球第一。造咖 ・ 1 天前
普丁「右手腫脹如屍變」! 穿「高跟鞋」照曝光更漏氣 網驚 : 沙皇縮小、腐爛中?
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁近日在公開場合中，右手腫脹、血管明顯凸起的畫面再次引發外界對其健康狀況的強烈關注。儘管克里姆林宮對相關傳聞一概否認，但網路上關於普丁病情惡化、甚至「提前腐爛」的揣測再度升溫，令網路掀起一片熱議。 在一次記者會上，73 歲的俄羅斯總統普丁被拍到右手腫脹、佈滿凸起血管，甚至似乎略帶疼痛的模樣。這段畫面迅速在社群平台上瘋傳，再次引爆有關他健康狀況的議論。多年來，普丁的右手一直是外界關注焦點。早在烏俄戰爭初期，他在軍事活動中的手部黑點、靜脈注射痕跡，以及講話時不自覺抓住桌沿、手部顫抖等細節，就被懷疑是帕金森氏症或其他重病的徵兆。 烏克蘭內政部前顧問安東·格拉申科接受《東西方》雜誌訪問時直言：「普丁的手肯定出了問題。不只是腫脹，血管也誇張地凸出來。」他同時譏諷普丁「在對烏克蘭的血腥戰爭中，自己也逐漸被血吞沒」。 照片顯示普丁與一名身高正常、穿著高跟鞋的女性站在一起，兩人身高幾乎相仿。這在嚴格控制形象的克里姆林宮公關規範中極為罕見。 圖:翻攝自X帳號@JayinKyiv 烏克蘭媒體名人德米特羅·戈登則稱，普丁的右手看起來「腫脹疼痛，像是壓力與疾病的綜合結果」。新頭殼 ・ 1 天前