粿王互動越界挨轟！熊熊昔與坤達「無隔間過夜」認：沒想太多

藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，後粿粿發布道歉影片，王子也坦承錯誤，也讓好友互動的「邊界感」引發熱議。對此，黃豪平在節目《戀愛熊天秤》自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，稱有次到瑞士出外景，2人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，且「沒有隔間」，黃豪平笑稱 ：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她「一直以為豪平是gay」，所以毫無界線意識。

黃豪平（左）自爆曾與熊熊（右）「同房共睡」。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

來賓Apple則透露自己醫生老公，曾獨自帶著診所的6個護士出國員工旅遊，「我有問他為何沒有別的男醫生去，但他跟我說他們都有事。」立刻被鹿希派開玩笑可能都各自帶「各自的護士」出遊了。

看似玩世不恭的鹿希派，對於男女分寸的拿捏有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，表示看到這個動作，心中馬上會有警鈴響起，「我如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎？ 」如果是男生朋友的女友，即使對方再漂亮，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。

他對於聚會結束後順路載異性回家更是敬謝不敏，「基本上不太可能看到我坐異性的車，或者我載異性，就連坐後座也不可能，絕對不可能。」他解釋，由於從小受到媒體關注，深知必須拿捏好「分寸」，避免引發不必要的誤會。

黃豪平（左起）、Apple、鹿希派與熊熊一同討論好友互動的「邊界感」話題。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

鹿希派也分享自己在曾有對象的情況下，曾有位女性朋友半夜打來哭訴被男友丟在路邊，他立刻意識到情況敏感，立刻手機擴音給另一半聽，「不然真的很奇怪。」黃豪平補充，有些人其實可能根本不知道自己越界了，因為自己就有女生朋友老是半夜11點多打電話來，問一些無關緊要的小事，為了避免女友誤會也都是會開擴音，女友因為也認識對方，所以沒有造成困擾。

鹿希派（右）表示自己對於男女相處分寸的拿捏有極強的原則。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

節目中討論度最高的情境是「可不可以把外套借給異性」，Apple和熊熊都認為如果真的很冷，「借穿一下沒什麼」，但鹿希派和黃豪平都認為借外套本身就帶有強烈曖昧訊號，尤其在已有另一半的情況下更是禁區。黃豪平表示：「如果我今天是有女朋友，把我的外套借給另一個女生，這個外套上面沾了其她人的味道什麼的，根本不好解釋。」熊熊則認為：「有沒有邊界，就是會不會讓另外一半生氣，完全取決於態度」。

