粿王偷吃「遭胡釋安趕出住處！」范姜彥豐力挺 全明星2好友也按讚

胡釋安表示，已私下向范姜彥豐道歉。（圖／客家電視台提供、中時資料照）

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿爆出婚內偷吃王子（邱勝翊），目前正和老公范姜彥豐打離婚官司。而他們的共同好友胡釋安也受到影響，澄清自己絕對沒有包庇他們婚外情，甚至當時根本不知情，對此，范姜彥豐也在下方力挺胡釋安，願大家理性面對。

胡釋安13日針對媒體爆料「提供住處給粿粿王子約會」一事，發出律師聲明，強調自己僅得知范姜彥豐、粿粿正在處理婚姻問題，並在男方得知的前提下，提供自己和女友的住處，給粿粿作為暫時住處。

胡釋安強調，當時根本對婚外情一事毫不知情，也絕無包庇的企圖。透過范姜彥豐得知後，他才立即請粿粿搬離，並停止任何對粿粿的協助。IG貼文聲明刊出後，范姜彥豐隨即在留言下方表示：「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及」。

范姜彥豐力挺胡釋安。（圖／IG@whoshawnhu）

此外，也有人發現對胡釋安按讚貼文的人，還有《全明星運動會》結識的紅隊好友晏柔中、房思瑜。似乎也在透過這件事，間接對粿粿、王子做出切割，意外掀起網友討論。至於王子目前已經全面停工，甚至希望范姜彥豐能對賠償金降價，並讓他分期付款。據傳，賠償金已經從1600萬降到800萬元，在得知粿粿心疼王子，決定獨自承擔後，讓范姜彥豐氣炸，協商因此破局。

