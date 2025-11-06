粿王出軌照哪來的？內行人曝關鍵：出軌別拍照

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿出軌，並表示手握確鑿證據。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐指控妻子粿粿出軌，並表示手握確鑿證據，日前也有網紅爆料，自稱有「粿王大尺度照片」，外界猜測照片是如何流出，有網友猜測或許是「ios同步相簿」才讓照片流出。

范姜在爆料影片中表示「看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據」，而1日粿粿發布聲明表示，范姜拿到了粿粿的iPad，並看到了私人的內容，讓不少網友認為出軌證據是出自於粿粿的iPad。

一名網友在社群平台Threads上表示，當iPad跟iPhone登入同一個apple ID時，iOS系統會同步兩邊的相簿，諷刺「有要外遇的人請不要用自己的相機拍裸照，望周知」，懷疑粿王出軌照片就是從粿粿iPad中流出。

廣告 廣告

許多網友紛紛猜測范姜看見的情景「所以說當她們去美國玩兩週，在家裡的范姜是每天都從粿粿的iPad上面見到即時同步的內容…」、「所以會不會可能是要給女兒看卡通結果女兒按到相簿」、「意思是ipad放在家裡，美國行拿iphone 拍親密照，同步更新到了放在家的ipad，被老公看到之類的嗎？」、「夭壽，天知道看到的當下范姜多抖……」。

也有網友分享相關經驗「而且有時候還是默默幫你更新同步完」、沒錯喔！之前跟某任吵架結果他跑去外面睡一天旅館，結果居然去約跑！因為他拍了很多張的私密照，我剛好在用他的電腦」「這個有聽過相關經驗的都懂」。

東森娛樂關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



【更多東森娛樂報導】

●黃明志捲謝侑芯命案！ 警查「性侵」結果出爐

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

●粿粿養家 范姜討1600萬合理嗎？律師：跟外遇無關

