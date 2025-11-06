粿王出軌風波延燒！王子昔戀愛觀「感情理性」被挖出打臉

藝人王子（邱勝翊）近日深陷風波，被范姜彥豐指控，與妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，消息一出震驚演藝圈。事後，王子坦言「超過了朋友的界線」，兩度發出聲明，向粿粿及其丈夫范姜彥豐致歉，引發外界熱議。而就在事件延燒之際，他2年前在節目上談及自己「戀愛觀」的片段也被網友翻出，再度掀起討論。

王子曾在2023年登上綜藝節目《11點熱吵店》，節目中聊到「最想毀滅的黑歷史」，他當時分享，笑說：「我自己覺得，我都是比較謹慎的人」，不過在高中二年級時卻曾因「認錯人」鬧出大笑話。

王子回憶，那天等校車時看見一位同學在看情書，本以為是熟識的朋友，便好奇上前「抽」來，調皮開始朗誦，沒想到念到一半才發現，對方根本不是自己認識的朋友，讓他嚇得立刻道歉後，落荒而逃。

主持人Melody聽完後笑問他，學生時代有沒有拿情書跟女孩子告白過，然後被拒絕？王子則表示，自己雖然曾經寫過情書，但一定是雙方確認彼此有好感的情況下才會寫，不太可能在不確定關係時貿然告白，「我比較被動，我的臉皮比較薄，我有（寫過），但是都是彼此有好感的時候，才開始寫，應該是說，不太有那種不確定的關係，然後寫情書」。如今這段舊片段被翻出，不少網友對比他目前的婚外情風波，紛紛留言開酸。

據悉，王子4日晚間在二度發表聲明：「對不起，錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對， 在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉」，並強調：「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。真⼼感謝各界的關⼼與指正，讓⼤家失望了，對不起。」

