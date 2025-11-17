粿王出軌風波延燒！Melody自爆「過來人」親吐心聲：身心靈很重要

Melody今日出席品牌活動。李鍾泉攝

近來粿王風波鬧得沸沸揚揚，Melody今（17日）出席品牌活動，被問及此事坦言，自己也是過來人，「這些都是別人的家務事，我們旁觀者不便評論，每家都有難念的經，只有當事人最知道狀況，希望大家可以找到健康自在的方式生活，身心靈的健康非常重要。」被問及感情狀況，她僅表示，大家都是朋友，和女兒也都會互相介紹認識，自己的重心還是在家庭、事業上。

Melody以家庭為重 聖誕節和女兒過

Melody於2年前結束17年婚姻，近來被拍到身邊有男伴護花，還遭起底是王陽明，她也大方認愛，提及此事她不願多說，「現階段還是以家庭、事業為重。」她強調對象不會特別給女兒看過，「我很多朋友都給女兒看過，我們就是誠實透明的狀態，跟孩子是互相的，彼此的朋友都認識。」接下來即將聖誕節，她會和女兒到國外旅遊，倒是最近都待在台北。

不為女兒設禁愛令 Melody籲要給孩子空間

Melody女兒都長得亭亭玉立，她透露自己不會特別設禁愛令，或是限制女兒們的穿搭，「到青春期適度有一些變化或嘗試是對的，妳要讓他們自己發掘會比較好，現代的家長不會希望孩子有壓抑感，要給空間與支持。」然而她還是希望孩子將重心放在自我發展和課業上，「有一點小小愛戀也是正常發展，但大家都只是同學，還沒有什麼帶回來見家長，我覺得這個要18歲以後，大學時期再說。」

Melody不打擾沈玉琳 自曝朋友很少

提及沈玉琳的近況，Melody坦言：「不打擾就是最好的關心，讓他好好休養，沒事就是好事。」她強調，沈玉琳最一開始爆出罹患白血病時，大家都已經獻上關心，現在沈玉琳也都會自己在臉書報平安，不需要特別打擾，「相信他很快就會恢復活力滿滿的樣子。」Melody也崩潰表示自己的生活很單純，很少和人有私交，她的朋友並不多，「大家都不相信，我到人生這個階段，朋友是非常簡化的。」



