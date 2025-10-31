「粿王婚變」超有感 前主播發聲讚嘆同業：全員出動

張齡予出席更生少年關懷協會年度特展記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕前主播張齡予今擔任更生少年關懷協會「如果，還有選擇」特展主持人，恰巧近日范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引發軒然大波，出身媒體人的張齡予頗有感觸，直呼看完新聞，認為同業非常厲害，無論是訪問命理師、心理師，就連司法線記者全員都要出動。

這話題也引發網友討論夫妻之間的經濟狀況，還有婚後與異性友人保持邊界感等議題。從小，張齡予就被爸媽耳提面命，「男女之間婚後要經濟獨立，有經濟能力才有底氣」，因此她婚後就和老公各管各的財產。

而在邊界感的部分，反倒是她老公邊滑手機吃瓜時，一邊耳提面命教育她，張齡予其實也很懂，她說：「維繫關係、維繫婚姻，彼此要有所認知。」她和她老公講好一週不能有超過三天的聚餐，要有時間保留給家庭，尤其是週末，要把時間保留給小孩。

