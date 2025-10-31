「粿王戀」不是唯一出軌？ 網紅曝「那群還有1對沒爆」：再等幾天就有消息

▲ 圖／翻攝自IG @prince_pstar

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）遭控和藝人「王子」邱勝翊外遇，丈夫范姜彥豐透露夫妻情是從美國行回來後出現轉變，沒想到網紅「天后闆妹」又爆料「那群好友還有一對沒有被爆」，瞬間引起網友熱議。

范姜彥豐指控粿粿出軌王子，並說看見明確證據，透露夫妻情變是在美國行後，粿粿先是三番兩天與同群人出去玩，開始早出晚歸，最後甚至不回家；面對指控，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中，「超過了朋友間應有的界線」；粿粿則反擊稱「與事實不符」。

而回顧幾人的社群，當時同行的友人包含簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔，「天后闆妹」在社群發文表示「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉。我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」。

貼文一出，頓時掀起討論，不少網友認為「晏柔中先排除，畢竟范姜是挺她的，胡釋安我也排掉，剩下的是⋯我猜的 純猜 沒內幕」、 「很簡單，美國行照片找男生身上外套跟女生身上外套就知道了，剛剛有看人家po」、「我只知道已婚女還摸著老王的大腿就非常不ok，不管有幾對！」、 「看范退追誰 大概能猜得到了吧」。

資深狗仔葛斯齊也透露過，「西洋出軌團重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名 行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了」。

