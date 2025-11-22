「粿王戀」大尺度照真相曝光？知情人士：與外界想像不同
男星范姜彥豐日前指控前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳），婚內出軌男團棒棒堂成員之一的王子（邱勝翊），雙方婚變鬧上檯面，粿粿拍影片認錯卻反控對方找徵信社談離婚。王子則發聲明協商破局，更爆出疑似粿粿家的大尺度照片，引發熱議！對此，知情人士出面澄清。
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻近日引發廣泛關注，因為范姜彥豐控訴粿粿在婚內出軌，並指控她與一名王子有親密關係。此事件的焦點在於一段長達17分鐘的影片，粿粿在影片中回應了出軌指控，然而她也反控范姜彥豐尋求離婚協商，並表示王子對於賠償金額的協商破局。
根據《三立新聞網》報導，范姜彥豐透過徵信社取得了王子與粿粿的多張大尺度照片，這些照片被懷疑是在粿粿家的浴室拍攝的，引起網友的廣泛討論，甚至有猜測認為這些照片可能是透過針孔攝影取得的。對此，知情人士出面澄清，強調這些照片並不真實，並表示拍攝的方式與外界的想像截然不同，真正的關鍵場景與浴室或櫥櫃無關。
此外，范姜彥豐近期復出直播，體重減輕11公斤，讓粉絲感到擔憂。知情人士的聲明也提醒大家要尊重當事人的隱私，避免二度傷害。
《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》
◆保護專線：113／110
◆婦女救援基金會：02-2555-8595
◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098
