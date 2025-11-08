粿王裸擁照流出？徵信社揭「2關鍵疑點」：可能性不高
女星粿粿（江瑋琳）上月27日被老公范姜彥豐爆料與好友王子（邱勝翊）婚內出軌，先前更爆出范姜彥豐手中握有兩人裸體擁抱的照片，而資深媒體人巫嘉芬近日也在節目中公開網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，對此，誠品徵信社執行長詹哥也透露自身看法。
粿粿與王子裸擁的照片瘋傳後，不少網友猜測是徵信業者在浴室裝設針孔鏡頭以便蒐證，而根據《TVBS新聞網》報導，詹哥分析表示，在浴室安裝針孔需考量到隱蔽及電力、續航力的問題，加上無法確認第三者何時出現，必須保持長時間通電，而浴室插座位置大多都位於明顯處，認為在浴室安裝可能性不高，比較可能裝在客廳或房間的地方。
不過，先前范姜彥豐曾在影片中強調手上有「強而有力的證據」，而立達徵信社執行長謝智博也 一度保證「可以相信他」。但在事後又傳出范姜彥豐手上的證據就是兩人裸體擁抱的照片時，謝智博就曾公開 澄清為不實消息，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」
