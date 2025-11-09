粿王遭瘋傳「裸擁照」沒救了？塔羅老師曝3招東山再起

娛樂中心／周希雯報導

男星范姜彥豐上個月震撼爆料，抓包愛妻粿粿（江瑋琳）出軌共同好友王子（邱勝翊），雖然當時未說明手握何種「證據」，但事後傳出是他委託徵信社蒐證，結果挖出粿王「裸體相擁」大尺度照。該畫面如今在網路瘋傳，雖然徵信社出面澄清「沒有裸照」，但近期有媒體人在節目比對後發現，偷情地點疑似在粿粿與范姜彥豐愛巢的浴室，再度引爆另一波討論。此次偷吃風暴重創粿粿、王子昔日良好形象，被猜測未來恐難以復出，不過塔羅牌老師梅姬拋出3大真實建議，直言「事業反而繼續經營的風生水起。」

梅姬老師發文指出，疑似粿王的「浴室裸擁照」被公開，幾乎已經是社會性死亡，不過粿粿如果是她的客人，會建議對方做3件事。首先「不要再還口」，因為事情會演變成如今局面，「其實真的是自找的」，起初范姜只想獲得粿粿的道歉並做出行動，但粿粿不僅否認還拍了17分鐘影片，只用了1分半道歉、其餘時間都在攻擊范姜，男方一氣之下當然會陸續端出證據。對此，最有利的方法是「不要講話默默挨打。當對方打累了，覺得夠了就會停手了。」

梅姬老師認為，粿粿（右）被范姜（左）爆料後反而拍影片反擊，對方自然會公開證據。（圖／翻攝「meigo.c」、「zack_fanchiang」IG）

再來，梅姬建議粿粿「用行動道歉」，認為口頭道歉只是口惠，要解決就必須拿出誠意，「因為不知道證據到底還有多少，請盡快用行動表達誠意，該付錢的付錢，該過戶的過戶。」第3則是「持續工作維持曝光」，梅姬以2018年爆出的空姐網紅Qbee（張比比）事件為例，同樣被老公抓包出軌還公開私密對話、影片，女方反控遭施暴，最終仍被判賠前夫1836萬，不過「你以為她就這麼倒了嗎？結果完全沒有！事業反而繼續經營的風生水起。」

有媒體比對照片發現，偷情地點疑似在粿粿、范姜彥豐愛巢的浴室。（圖／翻攝「meigo.c」IG）

梅姬指出，實際點入Qbee社群，發現她變得更漂亮，如今憑藉以女性受眾為客群的醫美行業，賺得荷包滿滿，「她沒有因為這樣的事件而沉寂，相反地，反而利用這樣的知名度東山再起。」梅姬認為，每個人都會犯錯，無論是道德或法律層面，「只需要勇敢接受，並且面對錯誤，當我們從中學會了人生的課題，這件事情也就結束了」。由於粿粿反擊片提到，范姜曾開口要求1200萬離婚費用，但因無力支付導致協商破局，梅姬也感嘆，「為了省1200（萬）結果失去了更多」。









《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

