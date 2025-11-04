粿王風波延燒！范姜彥豐手握「裸體相擁」鐵證 友氣炸揭兩人挑釁行徑

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星范姜彥豐近來以影片控訴太太粿粿出軌王子（邱勝翊），並提到時間點是在粿粿、王子等一行人去美國旅遊後才開始，對此，粿粿則是拍攝影片反擊范姜彥豐的說法；王子方面則是發出聲明，認了有踰矩行為。事件鬧得沸沸揚揚，今（4）日稍早又爆出范姜彥豐手上握有確實的證據，包含粿粿、王子裸體相擁的照片等，友人甚至透露，粿粿、王子偷吃行為大膽，根本毫無反省。

粿粿出軌王子一事持續延燒，爆出范姜彥豐手握兩人裸體相擁鐵證。（圖／翻攝IG）

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐的友人提到，他為了孩子推掉許多工作，卻被粿粿營造成「軟飯男」，她雖然矢口否認態度從美國行回來之後就變了，但友人透露，粿粿變了的時間點就是美國行後，因此范姜彥豐才會找上徵信社，拿到確實的證據，包含裸體親密照。

不過范姜彥豐因為不想剝奪粿粿為人母的權利，所以選擇以協商的方式去溝通，沒想到粿粿卻毫無反省之意，繼續與王子放閃，還搬進王子豪宅避不見面、不聯絡，大膽的挑釁行為，令人看了傻眼。

