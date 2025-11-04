粿王風波延燒！范姜彥豐手握「裸體相擁」鐵證 友氣炸揭兩人挑釁行徑
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
男星范姜彥豐近來以影片控訴太太粿粿出軌王子（邱勝翊），並提到時間點是在粿粿、王子等一行人去美國旅遊後才開始，對此，粿粿則是拍攝影片反擊范姜彥豐的說法；王子方面則是發出聲明，認了有踰矩行為。事件鬧得沸沸揚揚，今（4）日稍早又爆出范姜彥豐手上握有確實的證據，包含粿粿、王子裸體相擁的照片等，友人甚至透露，粿粿、王子偷吃行為大膽，根本毫無反省。
據《鏡週刊》報導，范姜彥豐的友人提到，他為了孩子推掉許多工作，卻被粿粿營造成「軟飯男」，她雖然矢口否認態度從美國行回來之後就變了，但友人透露，粿粿變了的時間點就是美國行後，因此范姜彥豐才會找上徵信社，拿到確實的證據，包含裸體親密照。
不過范姜彥豐因為不想剝奪粿粿為人母的權利，所以選擇以協商的方式去溝通，沒想到粿粿卻毫無反省之意，繼續與王子放閃，還搬進王子豪宅避不見面、不聯絡，大膽的挑釁行為，令人看了傻眼。
更多FTNN新聞網報導
粿粿偷吃王子沒在藏！大膽同居3個月 吃定范姜彥豐這1點
王子生日放閃粿粿！曬照片「夕陽下貼一起」甜蜜對話赤裸裸全公開
早就聽說粿粿出軌？黃宏軒、劉書宏力挺范姜彥豐！成語蕎驚訝：竟然是王子
其他人也在看
三立內容創新發布會 任容萱、曹佑寧出席 (圖)
2025三立集團內容創新發布會3日在台北舉辦，公布2026年度重點節目計畫，預計將推出戲劇「愛鄰洗衣店」，主要演員禾羽（左起）、任容萱、曹佑寧、柯叔元出席分享。中央社 ・ 17 小時前
【水象星座運勢】11/4 巨蟹座事業得運、天蠍座把握商機、雙魚座設立界線
★巨蟹座：事業順利，得主管賞識、貴人相助、家人支持。易有額外工作出現。 ★天蠍座：忙碌奔波，容易出差，有跨部門或遠距合作的需要。把握賺錢商機。 ★雙魚座：家人情緒、家庭狀況帶來干擾，須有界線。適合整理佈置居家環境。太報 ・ 1 小時前
與南鯤鯓王爺大戰！大孝成神囝仔公萬善爺傳奇
在台南麻豆一帶，有位被親切稱為「囝仔公」的神祇——萬善爺。祂並非天生神明，而是一位以孝行感動天地、後得道成神的牧童，甚至還與南鯤鯓王爺大戰過？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
排尿困擾多年 竟是三期攝護腺癌
75歲李先生多年來飽受排尿困擾，攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，兩度接受傳統隨機切片，皆未發現癌細胞。然而，PSA指數逐步上升，醫師建議進一步檢查，發現病灶位於傳統切片難取樣的攝護腺前區，確診為第三期攝護腺癌。中時新聞網 ・ 5 小時前
【11月美劇推薦 TOP 10】Netflix 必看《怪奇物語：第5季第1輯》劇終季、冰與火製作人《雷殛元首》、Disney+ 《訴訟女王》、絕命毒師編劇《萬中選一》開播！
2025年11月今年倒數第二個月，美劇片單有很值得期待的理由！大咖爆劇在期待中強勢歸來《怪奇物語：第5季第1輯》開啟最終章的冒險！除此之外Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV、Prime Video 和 CATCHPLAY+ 11月片單，有哪些必看新劇和強檔美劇、歐美劇呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
Palantir財報亮眼並上調財測，惟難敵獲利了結賣壓，週一盤後急吐近4%
【財訊快報／陳孟朔】被喻為矽谷最神祕科企的大數據業者—Palantir Technologies(美股代碼PLTR)週一盤後公布的第三季財報大好，但投資人反而見好就，加上今年來股價翻了近兩番，伺機落袋為安下，股價盤後急吐近4%。最新報價為199.15美元，急跌8.03美元或3.88%。該股常態交易期間收高3.35%至207.18美元，創收市新高，今年來飆漲了173.94%，在那指100指數成份股稱后，只輸給飆漲178.87%的美光。市場對其高速成長與高估值的消化仍在進行中，12個月遠期本益比約246倍，明顯高於AI龍頭輝達約33倍的水位。市場人士表示，第三季數據與再度上修指引強化「AI落地年」敘事，但後續股價走勢仍取決於政府合約簽署節奏、商業客戶擴張品質與毛利結構維持度，及高估值在利率環境下的承載力。第三季期間，Palantir營收11.8億美元、年增63%，優於市場預期的10.9億美元；調整後每股盈餘(EPS)為0.21美元，亦高於預期0.17美元。純利4.76億美元創新高，展現AI國防與商業解決方案的放大效應。公司將全年營收指引由先前的414億至415億美元，一口氣上修至440億美財訊快報 ・ 29 分鐘前
2600萬變臉超值！日本寫真女星公開整容細項 網讚對比照：真的非常努力
活躍於寫真偶像與網路界的人氣網紅平瀨愛理（平瀬あいり），於11月1日在X（前Twitter）公開了自己整形前後的對比照，並詳細揭露整形部位與總花費，引發熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 2 小時前
范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。自由時報 ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 22 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 17 小時前