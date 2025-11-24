粿王風波後依依揭出軌傷痛！渣男聊40女還裝深情：我最愛妳

依依親揭遭六年前任背叛出軌，翻包驚見第二支手機與40名曖昧對象瞬間崩潰。（圖／東森綜合台提供）





東森綜合《小姐不熙娣》本週圍繞「精神出軌 vs. 肉體出軌」掀起激烈辯論，其中最震撼全場的，莫過於納豆老婆陳依依勇敢分享自己曾遭前任劈腿的心碎過往。六年愛情長跑論及婚嫁，最後卻因男友隱藏雙手機、與超過40名女性曖昧聊天的驚天真相而徹底破局，讓現場眾人聽得倒抽一口氣。

依依回憶，那段關係她投入全部心力，兩人已開始討論婚事，沒想到交往第四年開始，男方卻逐漸不再碰她、情感變得冷漠。她始終不解原因，直到某天偶然翻到男友包包，赫然發現一支從未見過的「第二支手機」。

點開後，她整個人彷彿被雷劈中，裡頭滿滿都是交友軟體帳號，不只訊息密集，更與超過40名不同女性保持曖昧聊天。依依說到這裡仍忍不住無奈：「那瞬間真的崩潰。」

攤牌時，前男友竟還辯解：「最愛的還是妳，我沒有精神出軌，跟她們都是一次性的純肉體關係！」此言論引爆全場譁然。派翠克更忍不住吐槽：「是把其他人都當免洗筷嗎？」笑聲與不滿情緒交雜，氣氛瞬間炸裂。

依依也在節目上坦言，正是這段刻骨銘心的傷害，讓她立下感情底線：「至少要因為愛我，所以不能跨越那條線。」

談到對出軌的底線，依依更用老公納豆做超直白比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人！跨越了那個界線就會很危險。」誇張形容讓全場笑到不行，也道出她如今珍惜婚姻、尊重彼此界線的真心。

本集節目以「愛情翻車時殘酷二選一」為題，邀來精神派代表依依、張立東、Rita對上肉體派宇珊、劉伊心、吳小可，雙方從「肉體出軌能不能接受」吵到「要不要坦白」，火花四射、金句連發。

依依的真情告白更成為全場焦點，也讓許多觀眾感嘆：「原來看似堅強的人，也曾被感情狠狠傷過。」本集《小姐不熙娣》於今（24日）晚間10點在東森綜合32頻道播出。



