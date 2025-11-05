粿王風波狂燒！郭源元撇私交 親揭與王子「唯一交集」

記者宋亭誼／台北報導

女星郭源元今（5）日出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》記者會，表示自己從小最喜歡的童話人物就是愛麗絲，「她代表著勇敢，也是我追夢的目標。」而她認為此次展覽剛好可以讓大人、小孩脫離3C，走進現實生活，她認為非常有意義。

郭源元開心表示從小最喜歡的童話人物就是愛麗絲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭源元坦言，自己不僅手機成癮，還是重度社群使用者，不過她不會因此感到焦慮與不安，平時最常使用的App則是IG與Threads，對於近來鬧得滿城風雨的「粿王風波」，郭源元表示，她跟王子（邱勝翊）一起玩過狼人殺，不過已經是6、7年前的事，兩人私下也不會聯繫。

廣告 廣告

郭源元透露，她平時滑Threads會刻意停留在溫馨故事，被問到現實生活中有無發生溫馨小故事，郭源元分享，前陣子她在路邊偶遇一位看起來需要幫助的老奶奶，郭源元不僅主動上前關心，還扶老奶奶回家，「我知道如果我就這樣走掉，晚上一定不用睡了，所以就堅持要送她回去。」

郭源元後來得知老奶奶今年86歲，當天發燒要去看診，卻遇上診所休息，對於和老奶奶的緣分，郭源元笑說：「我掐指一算，我就算再活一遍，都沒她年紀，所以一路上很感動，扶著人間奇蹟的感覺。」

郭源元幫助86歲發燒老奶奶返家。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》11月8日即將展開為期2個半月的光影展，該展覽共有12大展區五感體驗，包括「夢境入口」、「命運之門」、「泡泡之境」、「白兔之家」、「紅心宮殿」、「垃圾龍之戰」等。其中最受矚目的角色「垃圾龍」象徵過度文明下的環境代價，觀眾可透過AI互動清除龍身上的垃圾、重現光芒，寓教於樂。全展空間融合光影科技與三款香氛主調清透花果香、紫羅蘭粉香與溫潤木質香，營造出彷如夢境般的五感沉浸體驗。

更多三立新聞網報導

不受閃兵影響！薛仕凌確定擔綱《女外科2》男主角 電視台二度發聲

乳癌惡化第四期！50歲女星離婚14年尪 驚爆「賤賣家電籌醫藥費」

暖男形象翻轉！男星「暴走狠罵小孩」挑戰極限 鬆口認：當下很抗拒

林萱瑜《百味》戀情卡關！被問異性界線全說了 「霸氣感情觀」曝光

