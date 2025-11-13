「粿王」《全明星》不倫前輩是他們 雙劈風波後近況曝

何孟遠與采子因為雙雙劈腿退出《全明星運動會》，兩人的近況也曝光。（圖／翻攝自何孟遠、采子IG）





藝人范姜彥豐踢爆老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），輿論持續延燒，也讓網友想起同為《全明星運動會》的何孟遠（現名：何孟恩）與采子（謝采紋），當時兩人深陷「雙劈」風波，近況也曝光。

何孟遠當時在與荳荳（何紫妍）交往期間，劈腿對方的閨密采子，當時采子也正與邱鋒澤交往，兩人因此退出《全明星》第2季。事隔4年，何孟遠改名為何孟恩在深圳發展，12日剛過36歲生日，他也感性發文。

何孟遠寫下這幾年的經歷，「從香港渡到深圳，一年半的時間，像一部沒有旁白的電影——高樓在遠處閃爍，地鐵在地下奔流，我在其中學會靜下來，學會與自己的影子並肩而坐。」他感謝每一段相遇與別離，都在塑造成為全新的自己，「生日這天，繼續往前、往上、往心裡那個世界。」

而采子在爆發醜聞後與邱鋒澤解約，沉寂一段時間後復出，並且成為周星馳的電影《女足》台灣海選的最後6強，不過目前還沒公布演員名單，是否有采子還是個謎。感情生活方面，雖然3月才拍到與一名高富帥男熱戀中，不過男方之後缺席采子的生日音樂會及慶功宴，疑似感情生變。



