「粿王」求判決不公開認賠百萬！范姜彥豐1理由搖頭

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娛樂中心／駱瑩倫報導

藝人王子（邱勝翊）遭控介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，此事件持續延燒。士林地方法院14日開庭審理，范姜彥豐在律師陪同下親自出庭，粿粿與王子則未現身，由委任律師代為應訊。針對范姜提出的100萬元求償，粿粿與王子方當庭表示願意賠償、不再爭執，並強調此舉是為避免占用司法資源，同時請求法院不要公開判決書內容，對此范姜彥豐嚴正拒絕。

「粿王戀」風波持續擴大，士林地方法院14日開庭審理此案，范姜彥豐在律師陪同下親自到場應訊；反觀粿粿與王子則未現身，由委任律師代表出庭說明。粿粿與王子方針對范姜提出的100萬元求償，當庭表態願意全額賠償，並表示雖然對部分證據仍抱持不同意見，但放棄進一步爭辯，強調此舉是為避免浪費司法資源，同時也對引發的社會風波表達歉意。

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粿粿與王子未現身士林地方法院，由委任律師代表出庭。（圖／翻攝自「meigo.c」IG）





王子與粿粿一方透過律師向法院提出，希望依《民事訴訟法》相關規定，請求「判決不公開」，理由包括避免事件持續擴大等等。對此范姜彥豐態度強硬，當庭明確表達反對，拒絕接受不公開判決的請求，庭上雙方律師隨即展開攻防，范姜一方直指對方擔憂判決公開後引發外界議論，但強調未曾對外曝光任何相關照片。法官聽取雙方陳述後表示，是否製作判決書及其公開形式，將由法院審慎裁量，全案預計於本月28日下午宣判。





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范姜彥豐強調自己始終以保護孩子為優先，未曾對外曝光任何相關照片，（圖／民視新聞）





「粿王戀」風波始於2025年10月，范姜彥豐指控，粿粿在婚姻期間與王子關係密切，甚至曾赴美私會並有親密舉動，認為已嚴重侵害配偶權，因此對兩人提出連帶求償100萬元。范姜據傳手中握有相關證據，事件爆發後不久，網路上更流出疑似粿王在浴室親密相擁的影像，引發外界關注。王子事後發聲認錯，向范姜致歉，坦言「錯就是錯，沒有任何藉口」，並表示身為公眾人物將面對應有的檢視，也曾一度希望能以分期方式處理相關賠償，但最終協商未果，強調會與粿粿共同承擔後果。

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范姜彥豐指控粿粿在婚姻期間與王子關係密切，甚至曾赴美私會。（圖／翻攝自「粿粿」IG）





粿粿則在去年11月1日發布長達17分鐘的影片回應，坦承在情緒低落時與王子互動過於親密、確有踰矩行為，並為此道歉。不過她也強調，婚姻破裂並非單一事件造成，而是長期累積的問題，並質疑范姜對外說法與事實有所出入，同時直言對方提出的離婚條件超出其負擔，認為對方「只談錢、不念情」。此案已進入司法審理階段，雙方說法與立場持續拉鋸，外界關注焦點也從情感糾紛延伸至法律責任與社會觀感。這場從感情延燒至法庭的風波，短時間內恐怕仍難平息。

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原文出處：「粿王」不倫戀認賠百萬只求1事 「范姜彥豐秒拒」正式宣判時間出爐

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