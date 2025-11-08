粿王「裸體相擁照」曝光⋯網：浴室針孔流出？徵信社2點分析揭可能性
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐認了婚變，掀開愛妻粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），整件事情在網路上掀起熱議，近日資深媒體人巫嘉芬更在節目中曝光疑似2人裸擁照；網傳為范姜彥豐委託的徵信社安裝針孔，不過，其他徵信社業者分析2點：「可能性不大」。
巫嘉芬在《57爆新聞》中，公開了疑似王子與粿粿裸身相擁照，更指出經過比對，與過去粿粿IG貼出的浴室裝潢相似度極高。照片曝光後，網友扮起柯南，直指可能是范姜彥豐委託徵信社安裝的針孔：「那是犯法了吧！」。
不過，根據其他徵信社業者分析，其實在廁所安裝針孔，可能性不大。根據《TVBS新聞網》報導，誠品徵信社執行長詹哥指出，第一，安裝針孔必須得隱藏在某個物品中，若是在家中，穿幫的風險很大；第二，因為不確定哪時會拍到證據，針孔必須維持電力、續航力，浴室的插座都相當明顯，因此不太可能安裝在浴室。
范姜彥豐所找的立達徵信社，執行長謝智博對於流傳的裸身相擁照表示，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
