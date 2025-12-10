粿王2.0？「女籃界峮峮」球星男友遭爆偷吃 辣小三是前主播吳中純女兒

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「女籃界峮峮」之稱的籃球國手陳芷英9月時突發宣布退役，引發眾多球迷震驚與不捨，不過在退役消息傳出前，其球星男友林劭安卻爆出劈腿傳聞，而對象竟是資深體育主播梅聖旻與前新聞主播吳中純女兒，現民眾黨社會發展部中央專員梅嬿翎。

「女籃界峮峮」陳芷英球星男友林劭安遭爆偷吃梅聖旻與吳中純女兒梅嬿翎。（圖梅嬿翎IG、國立體大籃球隊臉書）

根據《鏡週刊》報導，一名聲稱是梅嬿翎閨密的A小姐爆料，梅女與林男今年6月開始曖昧，林男經常在向女友報備後就外出和對方私會，而今年7月陳芷安為世大運出征德國時，林男還前往梅女為了大罷免活動出差時入住的飯店與之共度夜晚，梅女的黨內同事似乎也都知情。

廣告 廣告

為替爆料背書，A小姐提供了多張梅女和林男的對話截圖，內容相當辣眼，A小姐還透露，林男替女友陳芷安舉辦生日派對時，更大膽邀請梅女參加，和「粿王事件」有異曲同工之妙，A小姐也怒轟林男行徑，認為被埋在鼓裡的陳芷英很可憐。

調查指出，梅嬿翎全家都是民眾黨支持者，她大學畢業後更進入黨內工作，因年輕且外型亮眼，擔任過「反罷免」、「號召小草」等不少黨內活動的主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，此外，她也積極經營社群平台，時常分享自己的好身材。

梅嬿翎過去和母親吳中純一起上節目，當時吳分享，自己曾因不放心而親自調查女兒對象，然而如今女兒卻遭爆料是介入他人感情的那一方，淪為小三角色，顯得格外諷刺。

經《鏡周刊》致電查證，梅嬿翎僅表示自己在忙，請記者半小時後再聯繫，不過事後電話、訊息均未回覆未回，另外，也已透過IG私訊訊問陳芷英、林劭安此事，陳只簡短表示，他們二人都認為那是不實的指控。

更多FTNN新聞網報導

費玉清低調捐100萬助流浪動物之家！「希望微薄心意能成為動力」 多年善舉曝光

小薰遭爆整牙賒帳2年！拖欠14萬元矯正費 經紀人回應了

林廷憶遭爆有同居穩交對象！還與經紀人街頭黏TT 「摟腰靠肩」親密互動樣樣來

