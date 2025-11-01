粿粿三角風波延燒！他粉絲暴增14萬 3人IG驚人變化曝

粿粿、王子、范姜彥豐的三角風波持續延燒。（圖／翻攝自王子、粿粿IG）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，近日男方公開指控她和王子婚內出軌，事後王子承認超越朋友界線，風波延燒數日，粿粿今（1）日發布17分鐘影片反駁范姜彥豐，更有網友發現事件發生後，3人的IG追蹤人數發生驚人變化。

有網友在Threads上發文表示，粿粿與范姜彥豐及王子的三角風波爆發後，除了范姜彥豐的IG追蹤人數上漲外，粿粿與王子的追蹤人數也同樣增加，而在事件爆發前，粿粿追蹤人數有57.1萬人、王子則是81.3萬人，范姜彥豐則有13.2萬人。

廣告 廣告

粿粿、范姜彥豐、王子的IG追蹤人數在事件爆發後皆上升。（圖／翻攝自IG）

粿粿、范姜彥豐、王子的IG追蹤人數在事件爆發後皆上升。（圖／翻攝自IG）

不過，截至截稿前，粿粿IG追蹤人數直線上升至59.3萬人，范姜彥豐則是上升至27.8萬人，王子則是漲至81.8萬粉絲，光是范姜彥豐就足足漲了14.6萬粉絲，此外，粿粿還被發現在事發後除了刪文外還退追一人，至於該人身份並非范姜彥豐或王子，引發外界好奇。

回顧整起風波，范姜彥豐在上月29日毀滅式爆料妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，事後王子公開道歉坦認與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，而粿粿也於今日發布17分鐘影片坦承在婚姻中與王子有踰矩的行為，並公開與范姜彥豐協商離婚過程，指控對方要求她以1600萬買離婚以及後續新聞發聲，痛斥對方只要錢不要家人。



【更多東森娛樂報導】

●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

●王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

