粿粿上節目脫口北韓首都是「這」 1態度網傻眼批：反感

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後，回來整個人就變了，而且男方握有兩人的關鍵證據。事情曝光後掀起大量關注，王子也承認過分關心粿粿，兩人更跨過了朋友的界線。後續更傳出范姜彥豐決定開撕原因，是因在協商過程中，女方對另一半毫無尊重。對此，就有網友翻出過往粿粿上益智節目的片段，直言真的是從無感變反感。





粿粿、王子捲入偷吃風波後，一名網友在社群分享粿粿以前參加節目《百變智多星》時的片段。影片中，當輪到粿粿回答問題時，不管節目組拋出什麼類型的問題，她皆一問三不知。值得一提的是，就連最基本的「北韓首都是什麼？」粿粿竟當場回答「南韓」，讓現場來賓全傻眼。該網友直言，本來對這個人無感，當時看到這個片段後完全反感。該網友也解釋指出：「不是要針對她沒常識或沒知識，因為每個人擅長的都不同，但是站上舞台就要好好答題，而不是一直開玩笑。說到底就是態度的問題，她這就是白目，這樣的行為根本一點都沒有尊重在場的任何一個人。」

粿粿上節目脫口北韓首都是「這裡」！1態度網傻眼批：無感變反感

粿粿回答北韓的首都為「南韓」，讓現場眾人傻眼。（圖／翻攝百變智多星YT）多數網友看完留言：「韓的首都不會真的離譜」、「到底在笑什麼，不知道這樣觀眾看了很傻眼嗎」、「是不是以為這樣很可愛，殊不知只是蠢」、「有厭蠢症的看不了這影片」、「當初看到這部真的白眼，但發現沒什麼人說，就在倒數也不是個人賽，到底在笑什麼」、「很浪費秒數欸，不會就趕快 pass，我是她的隊友會氣死」、「范姜當年是看上她哪點」。





粿粿上節目脫口北韓首都是「這裡」！1態度網傻眼批：無感變反感

粿粿在答錯北韓首都後，便開始不斷大笑。（圖／翻攝百變智多星YT）







