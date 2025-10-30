粿粿上節目脫口「北韓首都是南韓」 1反應網全傻眼：無感變反感

娛樂中心／張尚辰報導

范姜彥豐（中）爆料粿粿（右）婚內出軌王子（左）。（圖／翻攝自meigo.c IG）

前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿昨（29）日被老公范姜彥豐毀滅式爆料，直指粿粿在婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，粿粿人氣一路下滑。就有網友貼出之前粿粿上節目的片段，表示自己原本對粿粿這個人無感，直到看到這個變成「完全反感」，貼文發出後，引發網友熱議。

該網友在Threads上貼出粿粿以前參加節目《百變智多星》時的片段，當時節目中輪到粿粿回答問題，但不管節目組拋出什麼問題，她都一問三不知，就連最基本的「北韓首都叫什麼？」粿粿竟回答「南韓」，讓現場一票人都非常傻眼，令原PO不禁直言「本來對這個人無感，當時看到這個變完全反感」。

粿粿在益智問答中表示，北韓的首都是南韓。（圖／翻攝自百變智多星YouTube頻道）

原PO也在留言處貼出影片連結，建議大家去看原片，大約從38：55秒左右開始，「乃哥兒子徐新洋超厲害，沒有技能卡還領先一秒，結果交棒給這咖一直在那笑，笑到慘敗」。

原PO補充，並不是要針對她沒常識或沒知識，因為每個人擅長的都不同，但是站上舞台就要好好答題，而不是一直開玩笑，「說到底就是態度的問題，她這就是白目」、「她這樣的行為根本一點都沒有尊重在場的任何一個人」。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「所以很佩服范姜的高學歷父母怎麼會同意他娶一個笨蛋」、「北韓的首都不會真的離譜」、「到底在笑什麼？不知道這樣觀眾看了很傻眼嗎」、「這集我印象超級深，因為優勢直接被這樣浪費，我看完超生氣」、「我是她的隊友會氣死」。

