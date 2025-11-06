粿粿不倫照怎流出的？范姜彥豐看到「她裸體擁王子」崩潰真相曝 內行揭關鍵：自動送證據
男星范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波越演越烈，范姜日前公開控訴粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子前天（4日）也發文道歉承認「越界行為」。然而外傳，范姜之所以心死，是因為親眼看到粿粿與王子「裸體相擁照」，不少網友驚呼：「照片怎麼流出去的？」
沒想到答案曝光後，竟是iPhone與iPad的「同步相簿」自動出賣了她！
iPhone同步害慘外遇族？ 內行曝真相：蘋果太誠實了
你知道為什麼會有照片嗎？因為iPad跟iPhone登入同一個Apple ID的時候，iOS會自動幫你即時同步兩邊的相簿唷」幽默喊話：「奉勸外遇的人千萬別用自己的手機拍裸照，不然蘋果會幫你誠實招供。」
事實上，粿粿在早前的聲明中也曾提到，范姜是在她的iPad裡看到「私人內容」後，兩人關係全面破裂。本刊日前也獨家爆料，該「私人內容」包含兩人的曖昧對話、影片，甚至大尺度裸體照，成為導火線。
苦主們現身說法：Apple救了無數被綠的人
事件引發全網共鳴，大量網友留言：「Apple真的是被綠者守護神」「被iCloud同步救過一命的人＋1」「出軌還用同個ID，真的活該被抓包」。
也有苦主分享慘痛經驗：「我前任偷跑去開房，結果X照全同步到我的MacBook」「有次用他電腦玩LOL，結果看到滿滿對話紀錄…Apple真的太老實了。」
