粿粿不倫王子極樂美國！梁赫群結婚11年不忍發聲了 婚姻現況曝光

梁赫群跟老婆結婚11年育有一子。如今年終將近，他透露目前尾牙邀約大概6場，自認薄利多銷。提到近來粿粿婚變風波，梁赫群表示自從結婚後跟老婆就各自沒有異性朋友，因此不會有跟對方出國兩周以上的事情發生。

粿粿婚變范姜彥豐風波延燒多日。根據粿粿的說法，她長期承擔家中大部分開銷，包括房貸、育兒及月子中心費用。范姜彥豐則指控粿粿掌控收入並外遇王子。結婚至今的梁赫群今錄影受訪透露跟老婆是各自財務獨立，家用大多他出，夫妻倆唯一會有意見相左的就是兒子補習費用。

梁赫群錄《綜藝OK啦》透露兒子之前補習班課程塞很滿，甚至後來沒時間做學校課業，後來就調整讓兒子去上學校附近的安親班就好，讓他結束回家後就有一點私人時間吃飯洗澡以及跟家人互動。而他因為工作忙，老婆原本一開始都會問他跟兒子一起放假出國的時間，後來變成自己上旅遊網站訂行程，直接帶兒子出國，「以前兒子還小，出國需要我們夫妻一起分工照顧，現在兒子比較大了，所以我老婆自己帶他出去也可以。」但夫妻彼此不會各自跟異性朋友出國，梁赫群表示：「因為小孩在台灣給別人帶，會不放心，而且我們自從結婚後也真的沒有各自的朋友了。」

