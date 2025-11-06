粿粿不倫王子極樂美國！馬力歐結婚8年不忍發聲了：老婆都在家放風

記者蔡維歆／台北報導

54歲馬力歐育有一子一女，最近剛升格為二寶爸。如今年底快到，昨他錄影受訪透露目前已接下18場尾牙，以一場酬勞6位數計算，估計可進帳上百萬。婚姻美滿幸福的他被問到粿粿婚變風波，坦言不便評論，但無法接受另一半跟異性朋友出國兩周以上。

粿粿2022年結婚，范姜彥豐（左圖）控訴她婚內出軌王子（右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

馬力歐今年入圍金鐘獎男配角獎，可惜最後失利沒拿獎。他受訪坦言很失落，因為這可能是最後一部戲劇作品，原來有養家壓力的他近來大多上通告賺錢，加上要帶小孩，所以很少有機會拍戲。不過他雖然無緣得獎，但尾牙收入荷包滿滿，至今已接到18場尾牙，馬力歐謙虛笑說：「感謝大家愛戴，我是薄利多銷。」

馬力歐今年接到18場尾牙。（圖／記者蔡維歆攝影）

而他昨錄《醫學大聯盟》也提到為了幫老婆分擔，最近請鐘點保母來幫忙帶小孩。提到近來粿粿婚變風波，馬力歐表示跟老婆都會報備，彼此行程都很透明，夫妻倆要放風也頂多跟各自朋友出去吃個飯就回家，但從沒有單獨跟朋友出去旅行的行程，「基本上我們都是全家團體行動，我沒工作就盡量不出門，若我帶小孩出去，我老婆就會自己在家，她覺得自己待在家就算放風了。」如今他結婚8年跟老婆相處至今，馬力歐說現在就算吵架也不會太嚴重，而且他都會把讚美感謝老婆的話隨時掛在嘴邊，「到了我這年紀還有甚麼好計較？人生除了生死，其它都不是大事了。」

