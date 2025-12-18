粿粿不倫王子！《全明星》女星揭紅隊私下互動 認斷聯兩人

林思宇（右）與潘君侖一同出席節目記者會。（圖／記者沈芳宇攝）





藝人林思宇（宇宙）與潘君侖今（18日）出席《台灣囡仔、讚！》第17季記者會，首度擔任兒少節目主持人的林思宇透露，自己在拍攝第一天就曬黑一階，雖然過程很累，但能與同學們真實交流，感到十分幸福與療癒，而談及好友粿粿、王子（邱勝翊）的婚外情風波，她也坦露最新互動。

林思宇今年6月底與《全明星運動會》紅隊好友粿粿、王子、胡祖薇、徐新洋、胡釋安一同出遊，私下也經常聚會，可見交情頗深，被問及聖誕節及跨年將至，是否還會一同聚會度過，她則坦言：「今年就沒有約了，拍戲的關係太忙了，沒有時間參與這樣的活動，圈外好友們也都沒有約」。

廣告 廣告

至於是否還有與粿粿、王子聯絡，林思宇則說：「私下就沒有聯絡，就讓他們好好處理去面對」，對於節目頻傳風波疑似被污名化一事，林思宇則表示，當下在錄製節目時，大家都十分專注在推廣運動項目，一心想要拿冠軍等，對於後來會發生這樣的變化，也感到十分意外。

而潘君侖與李玉璽私下則是一同健身的好友，談及李玉璽昨日公布結婚喜訊，潘君侖笑說，事前其實沒有聽說，宣布的當下自己在拍戲，剛好遇到一場戲要使用手機，打開才看見兩人的新聞，「拍戲結束後就有恭喜他，有幸福就好」。



【更多東森娛樂報導】

●胡釋安發聲獲范姜彥豐力挺 《全明星》2女星按讚切割粿王

●爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

●台女星遭潛規則暗示！拒「進房品酒」遭嗆 怒揭對方超硬背景

