粿粿不倫王子！利菁爆和老公簽協議：誰外遇就淨身出戶

資深主持人利菁久未公開露面，今（22）日出席明星匹克球公益賽，談及近日演藝圈風波不斷，她也笑稱：「沒有我當糾察隊」，被問及粿粿與范姜彥豐婚變鬧得轟轟烈烈一事，與老公結婚25年的利菁也透露，自己有跟老公補簽一份協議，未來若是有一方出軌就必須淨身出戶。

談及粿粿與王子的風波，利菁則表示與雙方並不熟，「年輕吧，一切的錯都錯在賀爾蒙，只能怪罪這個」，更開玩笑稱：「我很認真在劈腿，都是為了打球練劈腿」

利菁與老公結婚25年，她提及某次兩人吵架吵得很兇，就補簽了一份「誰外遇就要淨身出戶」的協議，「反正蓋好章就放進保險箱裡面，一直當作有天可以變呈堂證供，已經是7、8年前的事，我們現在非常好，我們度過很長的時間，不太會有改變。」

久未主持節目的利菁，今難得露面出席活動，談及自身近況，她也透露目前已經有節目正在接洽，預計在年底或明年初就會公開，原先計劃找薔薔當搭檔，「但我時間比較慢，她現在人氣也很好」，至於前主持搭檔沈玉琳目前仍在積極治療中，利菁也說，希望等他康復後能再一起主持節目。

