粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人

娛樂中心／台北報導

粿粿、王子不倫。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang、翻攝自IG @meigo.c、翻攝自IG @prince_pstar）

范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。

范姜彥豐和粿粿因王子介入婚變。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

沈嶸提到，粿粿與范姜彥豐自2022年結婚時，兩人屬於「無緣有分」，表示雙方完全沒有緣分基礎，也沒有前世關係，卻陰錯陽差走在一起。沈嶸表示，范姜彥豐與粿粿兩人會走入婚姻，以靈學能量的觀點來看，雙方是「互為交易」的關係。粿粿原本看上范姜家世底蘊不錯，爸爸與手足是醫師，認為嫁給范姜彥豐應該「嫁得不錯」；而范姜彥豐則是看上當時的粿粿可愛漂亮、小有知名度、賺錢能力又強，加上自己也很想組成家庭，所以沒有多想就認定粿粿。

反觀粿粿和王子，沈嶸通靈兩人竟是有前世關係的先天正緣，他們不僅曾做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因為對方長相英俊瀟灑、顏質很高，這讓粿粿非常崇拜與迷戀，抱著「我老公是最帥的男人」的心情對婚姻甘之如飴，儘管王子優點只有顏質，但「帥」在她心目中足以勝過一切。

