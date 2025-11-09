粿粿不倫王子！道歉片撞臉本土YTR 本人5字回應

粿粿道歉影片被網友認爲撞臉YouTuber尼克星。（圖／翻攝自粿粿、尼克星IG）





藝人粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，未料近日遭男方踢爆出軌男星王子（邱勝翊），事後她在1日上傳17分鐘的聲明影片，坦承雙方的確有踰矩行為，但並非離婚原因，事件鬧得沸沸揚揚，不過有網友認為粿粿的道歉影片撞臉本土YouTuber，本人也回應了。

粿粿在道歉影片中面容憔悴，除了揭露與范姜彥豐離婚原因外，也向社會大眾及女兒道歉，除了聲明內容備受討論外，有網友截取她的表情直言，「欸不是！只有我覺得粿粿長得像尼克星？」掀起不少人討論。

對此，尼克星本人也現身留言「王子我可以」，網友見狀也回應，「王子真的不行！你值得更好的」、「你看起來應該不像餓那麼久了」、「超好笑我要瘋了」、「尼克星永遠不會讓我失望」、「冷靜」、「又衝動了」。

