粿粿付百萬贍養費！婚變後首翻身「天后闆妹出手」范姜彥豐成代言人

記者林汝珊／台北報導

范姜彥豐、粿粿婚變終於告一段落。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

范姜彥豐10月底怒撕嬌妻粿粿外遇好友王子（邱勝翊），夫妻倆決意離婚，但三方協商未果。如今雙方終於透過協商達成離婚共識，據《鏡週刊》報導，粿粿將支付一筆百萬元等級的贍養費，金額雖未對外公開，但金額范姜滿意、粿粿也負擔得起。

范姜彥豐宣布接下由天后闆妹接洽的洗髮精代言。（圖／翻攝自IG）

與范姜交情甚篤的「天后闆妹」稍早宣布，范姜將擔任旗下保養品牌的年度代言人。范姜也在限動轉發並曝光拍攝花絮，帥氣模樣引發熱議。天后闆妹大讚：「不愧曾經是模特的范姜，真的太帥太養眼！」並透露范姜在接下代言前已試用產品長達兩個月，確認效果滿意後才點頭合作。

另外，據悉粿粿也透過律師提出，希望范姜在離婚後不要再指控王子。消息指出，在律師協調下，范姜已同意封口，不再公開提及相關指控。

