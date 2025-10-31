粿粿住王子家有「鐵證」！徵信社58字再發聲

范姜彥豐公開影片曝光妻子粿粿婚內出軌，對象竟是王子。（圖／翻攝自粿粿IG）





男星范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）婚姻在今年爆出危機，雙方一直沒有證實，直到29日，范姜彥豐直接公開影片曝光妻子婚內出軌，對象竟是王子（邱勝翊）。更傳出范姜彥豐狠斷3年婚的主因，是看見了粿粿「住進王子家」的照片，且徵信社掌握「鐵證」。對此，徵信社也給出58字回應了。

根據《鏡週刊》報導，徵信社取得關鍵證據，顯示粿粿「尚未完成離婚程序，卻住進王子家」，讓范姜彥豐情緒崩潰，才放棄協商、決定拍片曝光這段婚外情。對此，根據《NOWnews今日新聞》報導指出，徵信社執行長張智博回應：「非常感謝您對這個事情的關注，因為授權的範圍，我們暫時無法對這個事情做出評論，然而希望當事人與對造都能獲得善解的目標是不變的。」

徵信社執行長張智博雖對事件不予以評論，但也未否認相關內容，使整起婚變風波愈演愈烈。值得注意的是，張智博早於9月就在Podcast節目《婊姐必請》中，談及「藝人夫妻婚變、妻子偷吃小王」的案例，節目中提到「小王形象健康、一直都很帥」、「男方收入不如妻子」等描述，引發網友聯想，認為極可能暗指范姜彥豐與粿粿婚姻。

婚外情事件爆出後，節目內容被搬上社群平台討論，沒想到也吊出張智博留言回覆：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」此言一出，讓不少網友驚呼「實錘了」、「徵信社背書就是鐵證」。

