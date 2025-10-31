粿粿住王子家「鐵證太炸裂」讓范姜彥豐心死！徵信社58字揭內幕了

娛樂中心／綜合報導



前啦啦隊Passion Sisters成員粿粿（江瑋琳）遭結婚3年的老公范姜彥豐，爆出她與男星王子邱勝翊「婚內出軌」，對此王子直接承認「超過了朋友間應有的界線」，粿粿則強調自己有誠意談離婚條件，指出男方開出條件自己無法負擔，沒想到就有週刊爆料粿粿已經住進王子家，徵信社則掌握「關鍵鐵證」，讓協商中的范姜彥豐果斷放棄，不少網友都好奇背後真相，對此徵信社也給出58字回應曝光目前最新進展了。





粿粿住王子家「1炸裂鐵證」讓范姜彥豐徹底心死！徵信社58字揭內幕：目標是不變的

粿粿被爆已經住進王子家，徵信社執行長對此公開發言了。（圖／翻攝自粿粿@臉書）

范姜彥豐日前發出長片指控老婆粿粿「婚內出軌」，更直接在貼文標記「男女主角」，除了粿粿之外，另一位竟是棒棒堂男孩王子，范姜彥豐指出粿粿常跟同一群朋友出遊，甚至表示需要自己的空間，沒想到後來甚至連行程都不交代，甚至「直接不回家」，情況一曝光馬上掀起全網瘋狂討論，甚至有《鏡週刊》加碼爆料粿粿從美國旅程回來之後，就「住進王子家」。





范姜彥豐遭傳見到讓他心死的鐵證畫面，才決定放下關係拍片公開一切。（圖／翻攝自范姜彥豐@IG）





老公范姜彥豐則在看到徵信社掌握「關鍵鐵證」，才心死放下、決定拍片公開一切，認為一切都結束、該放手了，對此根據《NOWNEWS今日新聞》報導，徵信社執行長張智博回應58字：「非常感謝您對這個事情的關注，因為授權的範圍，我們暫時無法對這個事情做出評論，然而希望當事人與對造都能獲得善解的目標是不變的。」，說明由於「授權範圍」目前沒辦法透露受函細節和對象，不過張智博強調當事人與對造「不變的共同目標」，都是希望能獲得「善解」，希望這一波事態延燒能夠盡早落幕，其中也沒有否認爆料指粿粿住進王子家的關鍵，而目前粿粿與王子經紀公司尚未針對此事回應。





原文出處：粿粿住王子家「鐵證太炸裂」范姜彥豐徹底心死！徵信社58字揭「真相內幕」全說了

