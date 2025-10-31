粿粿住進王子家？免費住千萬豪宅 網喊話昆凌：房子收回來

網傳粿粿離婚未完成即入住王子家，且王子住處為昆凌名下豪宅。（圖／翻攝自IG）





男星范姜彥豐日前透過影片公開指控妻子粿粿與藝人王子（本名邱勝翊）婚內交往，並強調手中握有「明確證據」。王子其後發文致歉，坦承與粿粿「關係超越朋友界線」，已全面暫停演藝活動。而爭議持續擴大，也燒到天王嫂昆凌身上，王子遭爆出免費住在昆凌的豪宅，不少網友到昆凌社群下方留言，「房子可以收回來了。」

范姜彥豐於影片中提及，看到涉及妻子與王子的具體證據後，身心備受衝擊，「那是人生第一次感受到撕心裂肺的痛」，形容當下全身顫抖、情緒崩潰。他表示，原盼妻子坦承錯誤，未料對方否認到底，而他已確認證據存在，因此決心結束婚姻。

據悉，范姜彥豐選擇與粿粿協商離婚，正是因為徵信單位掌握粿粿尚未正式離婚即入住王子家中的影像。范姜29日曾在影片中表示，自己親眼看見太太與王子的明確出軌證據，他形容當下「撕心裂肺」，全身發抖，「全世界好像都要崩塌了」，期望妻子坦承錯誤，卻換來否認與辯解，使他決心結束婚姻。

事件延燒至王子住所，據《鏡週刊》報導，昆凌6年前購入內湖某高級社區房產，原規劃作為母親居所，後因家人未北上，改由王子與弟弟毛弟（邱宇辰）入住。雖名義上為租賃，但知情人士稱兄弟倆未支付租金，等同免費居住4年，估算可節省約864萬元租金。王子與昆凌相識於綜藝節目時期，雙方交情超過10年。

隨著「婚內同居」傳聞曝光，有網友直奔昆凌社群留言，「房子可以收回來了」、「小心小王」，PTT上亦有討論「還會繼續出借豪宅給王子住嗎？」，網友紛紛表示，「周董不喜歡被娛樂八卦扯到，估計要滾蛋」、「周媽應該很反感這種吧」。

網友在昆凌社群留言喊話，「房子可以收回來了。」（圖／翻攝自昆凌IG）

該社區環境高檔，具無邊際泳池、三面環山等設施，鄰近商圈，生活機能佳。然而社區住戶曾反映，入住期間多次出現深夜聚會、腳步聲等噪音情況，並有保全人員到場處理；當時由王子母親出面道歉，而屋主昆凌方面並未回應。

王子因自《模范棒棒堂》出道、活躍於戲劇與綜藝，形象一向正面，此次事件讓粉絲與網友反應兩極。粿粿則自《我愛黑澀會》發跡，與王子相識多年，兩人多年來保持友誼。目前所屬喜鵲娛樂表示「不過問藝人私事」，未進一步說明住處安排及事件後續；范姜彥豐後續婚姻處理及法律程序仍待相關單位確認。



