粿粿偷吃王子早有圈外人知情！2月前留言爆料「我有證據」網瘋朝聖
藝人范姜彥豐29日透過社群平台公開指控結婚3年的妻子、前職棒啦啦隊成員粿粿婚內出軌，對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，隨即引發軒然大波。但疑似早有圈外人知情，在2個月前范姜彥豐與粿粿一起上綜藝節目，影片底下就有人留言「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎」，如今被挖出，網友也朝聖直呼先知。
范姜彥豐與粿粿在今年8月一起上《小姐不熙娣》的新婚夫妻互動探討話題，上傳至YouTube後，標題為「粿粿婚姻亮紅燈？夫妻社群0互動藏玄機？」，當時底下就有一名神秘網友連發2條留言，第一條是「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎？哎…真的太扯…」，第二條則是「在甜美的外表下做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事！希望媒體記者們能夠早日公佈真相！撕破他那虛偽的人設」。
當時有粉絲怒嗆「有夠好笑，沒證據就在那邊隨便亂造謠揣測」，卻遭PO文者回「那如果說有證據的話，你會信嗎？」。如今粿粿遭丈夫范姜彥豐踢爆偷吃王子，也讓網友朝聖：「預言家是你，你是哪個友人」、「先知啊」、「前面質疑的，現在信了嗎」、「卡位朝聖」、「30日來朝聖，這留言太神了」。
截至目前，粿粿表示丈夫的爆料有諸多與事實不符之處；王子則坦言確實與粿粿超越了與朋友間應有的界線，其經紀公司喜鵲娛樂也回應：「本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理」。
