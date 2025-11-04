粿粿偷吃王子沒在藏！大膽同居3個月 吃定范姜彥豐這1點

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星范姜彥豐近來以影片控訴太太粿粿出軌王子（邱勝翊），並提到時間點是在粿粿、王子等一行人去美國旅遊後才開始，對此，粿粿則是拍攝影片反擊范姜彥豐的說法；王子方面則是發出聲明，認了有踰矩行為。事件鬧得沸沸揚揚，今（4）日稍早又爆出范姜彥豐手上握有確實的證據，包含粿粿、王子裸體相擁的照片等，而兩人之所以這麼肆無忌憚，全是吃定了范姜彥豐沒有媒體資源。

粿王偷吃事件持續延燒，爆出兩人吃定范姜彥豐沒有媒體資源，所以不敢輕易爆料，所以才如此大膽。（圖／翻攝IG）

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐的友人提到，他為了孩子推掉許多工作，卻被粿粿營造成「軟飯男」，她雖然矢口否認態度從美國行回來之後就變了，但友人透露，粿粿變了的時間點就是美國行後，因此范姜彥豐才會找上徵信社，拿到確實的證據，包含裸體親密照。

令人髮指的是，粿粿對於出軌被抓包毫無反省之意，繼續與王子放閃，還搬到王子的豪宅中，同居3個月，這期間完全失聯，不願意溝通也沒有回家，兩人吃定范姜彥豐演藝事業不如他們，不像他們有知名度與媒體資源，所以一定不敢爆料。

