粿粿偷吃王子遭夫討1600萬！吳宗憲認為：賠償不會過高

藝人粿粿因婚內出軌事件引發廣泛關注。粿粿的丈夫范姜彥豐指控她與王子邱勝翊有不當關係，並要求1600萬元的賠償。針對此事件，綜藝天王吳宗憲在直播中分享了他的看法。他表示，三方都是朋友，因此很難對感情問題發表評論，但他認為賠償金額應由法院來判定，且不會高達1600萬元。

藝人粿粿因婚內出軌事件引發廣泛關注，針對此事件，綜藝天王吳宗憲在直播中分享了他的看法。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲提到，情感問題最終只剩下「數字」，而法院會根據雙方的經濟能力來決定賠償金額。他強調，劈腿的事實已經確立，接下來的問題就是如何處理賠償。他也透露，曾經有演藝圈的男藝人因出軌被抓到，最終雙方在他這裡協商賠償事宜，但最終卻出現支票跳票的情況。

