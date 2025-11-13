粿粿偷吃王子「幕後接應人」是他！提供住處還助2人安全約會

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐日前以影片爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），指控粿粿與王子等人去了一趟美國後整個人都變了，今（13）日傳出從那時候到現在，粿粿都是讓跟參與《全明星運動會》時結識的胡適安接應，對方提供住處讓粿粿、范姜彥豐分居，且能夠有安全的地方與王子約會。

粿粿、王子被爆不倫。（圖／翻攝王子IG）

據《鏡週刊》報導，粿粿今年9月被直擊接完小孩下課後，直奔胡適安、小禎住的信義區大樓，小禎日前已經否認粿粿住她家，強調不認識對方，其實小禎、胡適安住的是上、下樓，粿粿去的是胡適安那裡。

廣告 廣告

胡適安遭爆是粿王偷吃事件中的接應人。（圖／翻攝胡適安IG）

范姜彥豐日前在爆料影片中指出粿粿與王子、簡廷芮、楊孟霖、晏柔中、胡適安、王品澔等人一起去美國旅遊，提到粿粿、王子借朋友名義互動，還有第三人協助隱瞞，當時他已退追簡廷芮、王品澔，這兩人近期爆出是第二對美國行不倫組，但他特別澄清楊孟霖、晏柔中是他在低潮時陪伴他的好友，唯獨漏了胡適安，原因就是他知道粿粿暫時住在胡適安家。

更多FTNN新聞網報導

吳宗憲曝粿王賠償「1200萬行情」 喊話范姜：帥成這樣怕什麼？網友抱不平

王子副業營業額破億卻哭窮！知情人士曝真相 「口袋幾乎空空」

吳宗憲談粿粿婚變風波！預估法院判決金額 直言王子難翻身

