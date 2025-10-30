粿粿偷吃王子 胡宇威曝《全明星》互動：要有分寸
【緯來新聞網】胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今（30日）出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，胡宇威過去曾參加《全明星運動會》，被問到王子、粿粿出軌婚外情，他坦言跟兩人不熟，「這是他們私生活，我沒有權利說什麼，聽到消息是蠻驚訝的。」
胡宇威對於粿粿跟王子婚外情直呼驚訝。（圖／許方正攝）
胡宇威表示《全明星運動會》第一季時，他跟粿粿因為不同隊，互動不多，「粿粿我很不熟，因為那時候藍隊跟紅隊來往真的不多，都是很專心比賽。王子的話後續才認識，但私下不會聊太多。」被問可以接受另一半有好的異性朋友？他直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」劇中李玲葦因為目睹胡宇威護送「前女友」姚以緹外出，忍不住心碎爆哭，姚以緹還分享角色在劇中有許多激怒「前男友的現任女友」的行動，談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」
連晨翔、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會。（圖／許方正攝）
姚以緹表示自己屬於「消失的前任」，不會跟前任特別聯繫。（圖／許方正攝）
徐鈞浩與初孟軒飾演的同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」，李玲葦回想現場超近距離直擊兩人接吻，「導演還要我非常靠近他們，超級害羞、心跳加速！」更透露徐鈞浩與初孟軒在戲外也一直互喊老公，徐鈞浩笑言：「畢竟我們從定裝、讀本到拍攝總共才見面三次就要結婚，要趕快培養默契。」徐鈞浩接下來要挑戰第三次金馬紅毯主持，被問到是否已經經驗老道，他表示：「還是很緊張，因為第一次有搭檔是男生，而且彭千祐也是第一次。」
徐鈞浩和初孟軒拍《就算一個人也可以好好的吃飯2》，男男吻超過10次。（圖／許方正攝）
連晨翔則飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象。連晨翔也提到一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔則被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。
連晨翔已經做好成為奶爸的準備。（圖／許方正攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
王子3年前拿「綠帽」放范姜頭上 代言廠商怒轟：沒道德｜#鏡新聞
藝人范姜彥豐昨天(29日)在社群平台發文，指控妻子粿粿婚內出軌，對象棒棒堂的成員王子邱勝翊，網友立刻開始考古，發現3年前派對中王子手拿綠帽，幾乎蓋在范姜彥豐頭上，更有廠商出面爆料，王子曾在接下代言短短3個月內，又接下同性質產品的業配，怒批沒有職業道德，巧的是屈中恆18年前曾經開玩笑警告王子，在外面偷吃要擦乾淨一點！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
王子爆偷吃粿粿！敖犬遭疑「消費團員醜聞」開嗆反擊
范姜彥豐怒控老婆粿粿出軌王子，王子事後發聲道歉，強調並不是破壞對方家庭的人，只是不小心超過朋友的界線，未來會更加謹慎，不過多數人並不認同，形象瞬間崩塌。巧合的是敖犬傍晚正好上架一支業配影片，其中一句台詞「該不會有別人了吧」，引發外界聯想，更被網友質疑用團員醜聞打廣告，對此，敖犬跟愛妻發發都發聲回應。中時新聞網 ・ 18 小時前
多次越界撩人妻 王子、粿粿「長達1年半」8段曖昧互動全起底
王子（邱勝翊）與前中信啦啦隊成員粿粿爆出婚外情，引發演藝圈震撼。粿粿的丈夫范姜彥豐29日公開控訴妻子「婚內出軌」，直接點名王子就是第三者，強調手上握有未公開的關鍵證據。事件爆發後，網友陸續挖出兩人在社群平台長期以來的曖昧互動，從2023年底起就屢次「公然調情」，內容十分越界。太報 ・ 9 小時前
王子「偷吃粿粿」中國輿論炸鍋 11月上海開演唱會 網友怒喊退票
男星范姜彥豐和藝人粿粿結婚3年，昨日（10/29）突發出毀滅性爆料，指控女方婚內出軌「王子」邱勝翊，並稱手中握有兩人出軌證據，王子也火速道歉。不過王子11月將前往中國上海舉辦演唱會，如今傳出偷情醜聞，相關消息火速登上微博熱搜，大票網友怒喊「退票！」太報 ・ 19 小時前
王子1年半前早跟粿粿聊色 8留言出土「永遠e起慶到80歲」
王子讓粿粿爆出婚內出軌風波，3年丈夫范姜彥豐公開指控他戴綠帽。隨著外界追查，兩人之間的「8段曖昧對話」也被起底，內容露骨又親暱，最早可追溯至1年半前，早已越過普通朋友界線。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
鴻海攜手輝達、Uber 推自駕、無人計程車
[NOWnews今日新聞]鴻海今（29）日重磅宣布！將與輝達、汽車商Stellantis及Uber合作，攜手推動Level4（可手離方向盤、眼離道路）的自動駕駛車輛開發與全球範圍的無人計程車（robo...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭敬騰看中名錶放話寵妻 王子當小王！老闆Summer這樣說
蕭敬騰今（10╱29）與高爾宣、章廣辰、彭千祐、林哲熹、Karencici、派偉俊出席瑞士名錶AP（Audemars Piguet）150周年Royal Oak Offshore Sunset Cocktail Party，他的經紀人老婆Summer（林有慧）也愛相隨，對於旗下藝人王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿婚變，Summer低調表示：「我剛從醫院過來，還在了解中。」也透露爸爸林光寧還沒出院仍在醫院，她只要有空都會去醫院陪伴。太報 ・ 1 天前
粿粿被帥尪痛揭偷吃王子形象重創 潔哥給翻紅1建議：不搞組合太可惜
昨日范姜彥豐發聲明和拍影片指控妻子粿粿婚內出軌，震驚全網，掀起軒然大波，經常對時事分享個人看法的知名網紅潔哥，沒多久也在臉書粉絲專頁發文表示，她覺得粿粿與網紅家寧人設很接近，又從有高人氣到翻車，她忍不住提議「+0（家寧）要不直接跟粿粿組團？」，還說可以怒刷...CTWANT ・ 14 小時前
美持續打擊東太平洋販毒船 緝毒行動累積62死
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍在東太平洋襲擊一艘據稱正在販毒的船隻，造成4人死亡。華盛頓最近備受爭議的緝毒行動，累積目前已有62死。中央社 ・ 17 小時前
王子遭控破壞粿粿婚姻！《棒棒堂》製作人B2發聲
以《模范棒棒堂》出道的王子（邱勝翊）29日被粿粿丈夫范姜彥豐指控，介入他們3年婚姻。節目製作人B2，今（30日）在《小姐不熙娣》記者會透露，昨天忙於工作，很晚才從新聞得知此事，「反應應該跟大家一樣」。中時新聞網 ・ 13 小時前
蠻相信對方！粿粿掛保證「不可能出軌」片段被挖出 網驚呼：小S是仙姑
男星范姜彥豐今（29日）直接指控妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），網友也翻出2人在社群平台對話甜蜜，甚至還有性暗示，如今看來有跡可循。此外網友還發現，粿粿去年上小S節目，曾表示不可能出軌，很相信對方，格外諷刺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 18 小時前