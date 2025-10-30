粿粿偷吃王子 胡宇威曝《全明星》互動：要有分寸

【緯來新聞網】胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今（30日）出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，胡宇威過去曾參加《全明星運動會》，被問到王子、粿粿出軌婚外情，他坦言跟兩人不熟，「這是他們私生活，我沒有權利說什麼，聽到消息是蠻驚訝的。」

胡宇威對於粿粿跟王子婚外情直呼驚訝。（圖／許方正攝）

胡宇威表示《全明星運動會》第一季時，他跟粿粿因為不同隊，互動不多，「粿粿我很不熟，因為那時候藍隊跟紅隊來往真的不多，都是很專心比賽。王子的話後續才認識，但私下不會聊太多。」被問可以接受另一半有好的異性朋友？他直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」劇中李玲葦因為目睹胡宇威護送「前女友」姚以緹外出，忍不住心碎爆哭，姚以緹還分享角色在劇中有許多激怒「前男友的現任女友」的行動，談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」

連晨翔、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會。（圖／許方正攝）

姚以緹表示自己屬於「消失的前任」，不會跟前任特別聯繫。（圖／許方正攝）

徐鈞浩與初孟軒飾演的同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」，李玲葦回想現場超近距離直擊兩人接吻，「導演還要我非常靠近他們，超級害羞、心跳加速！」更透露徐鈞浩與初孟軒在戲外也一直互喊老公，徐鈞浩笑言：「畢竟我們從定裝、讀本到拍攝總共才見面三次就要結婚，要趕快培養默契。」徐鈞浩接下來要挑戰第三次金馬紅毯主持，被問到是否已經經驗老道，他表示：「還是很緊張，因為第一次有搭檔是男生，而且彭千祐也是第一次。」

徐鈞浩和初孟軒拍《就算一個人也可以好好的吃飯2》，男男吻超過10次。（圖／許方正攝）

連晨翔則飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象。連晨翔也提到一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔則被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。

連晨翔已經做好成為奶爸的準備。（圖／許方正攝）

