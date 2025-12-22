粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路

娛樂中心／黃韻璇報導

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。

范姜彥豐近日在Instagram發文，提到「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕，而是穩穩地把每天送到該到的地方」，他還意有所指地表示「牽著小手迎接明天把重心放低，坐得更穩健、騎得更踏實，心也能走得更遠」。

范姜彥豐甩2個月低潮，喊「重新出發」：選擇更踏實的路。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

照片中范姜彥豐抱著一隻娃娃，指出「多一點空間，裝得下書包、晚餐，還有生活的驚喜，多一份穩定，讓每次出發都安心不慌」，直言「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。雖然是分享代言產品，不過也被認為是藉機吐露近期心聲，網友們也留言給予鼓勵，「看著你往前走也同樣覺得好開心」、「加油」。

