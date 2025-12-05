粿粿偷吃王子！離婚范姜彥豐超驚人金額曝光 雙方協議條件疑外流

娛樂中心／綜合報導

王子近日遭爆介入粿粿（左）與范姜彥豐（右）的婚姻。（圖／翻攝自范姜IG）

粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。如今雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。根據《鏡週刊》報導，粿粿將支付一筆百萬元等級的贍養費，金額雖未對外公開，但被形容為「范姜滿意、粿粿負擔得起」。

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《鏡週刊》報導，雙方選擇以協商方式處理，包括撫養權、房貸責任與贍養費等細節皆已談妥。粿粿據傳婚後收入多以現金結算，並以家人名義開立公司帳戶進行管理，使她在協商過程中較具談判籌碼。若走法律途徑，范姜可分配到的財產有限，因此協商成為彼此能接受的結局。

然而這份疑似離婚協議內容，不僅牽涉金額，也附帶條件，最關鍵的一條，是粿粿要求范姜在簽下離婚協議後，不再公開指涉或「咬」王子邱勝翊，避免三方風波持續擴大。雙方在多輪拉鋸後終於達成一致，也讓這場鬧得滿城風雨的婚變正式落幕。

根據《TVBS新聞網》報導，范姜先前委託的立達徵信社社長謝智博，一直希望三方都能有善解，今日得知協議成，他深感欣慰，表示「我並不清楚，如果達成和解，真的太好了」。

